Дочь бельгийского хирурга хотела быть медсестрой, чтобы помогать лечить туземцев в Конго. Но для этого она должна была стать монахиней. Пройдя через все строгости и ограничения монастыря, она становится сестрой Люк и поступает в школу для изучения медицины. Начав практику в психиатрической больнице, девушка подвергается серьезным испытаниям со стороны неуравновешанных пациентов. Проходят дни и в конце концов она едет в Конго, но вмесето лечения темнокожих туземцев ее напрявляют в госпиталь для европейцев. Там сестра знакомиться с суровым доктором Фортуна, хирургом, посвятившим своему делу всю жизнь. После общения с этим гениальным врачом Люк понимает в чем состоит ее истинный человеческий долг, и отдает все свои силы ради спасения жизни людей...