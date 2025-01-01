Дочь бельгийского хирурга хотела быть медсестрой, чтобы помогать лечить туземцев в Конго. Но для этого она должна была стать монахиней. Пройдя через все строгости и ограничения монастыря, она становится сестрой Люк и поступает в школу для изучения медицины. Начав практику в психиатрической больнице, девушка подвергается серьезным испытаниям со стороны неуравновешанных пациентов. Проходят дни и в конце концов она едет в Конго, но вмесето лечения темнокожих туземцев ее напрявляют в госпиталь для европейцев. Там сестра знакомиться с суровым доктором Фортуна, хирургом, посвятившим своему делу всю жизнь. После общения с этим гениальным врачом Люк понимает в чем состоит ее истинный человеческий долг, и отдает все свои силы ради спасения жизни людей...
|3 ноября 1959
|Германия
|28 августа 1959
|Ирландия
|PG
|4 ноября 1959
|Португалия
|18 июня 1959
|США
|16 сентября 1959
|Франция
|2 февраля 1965
|Южная Корея
|11 августа 1959
|Япония