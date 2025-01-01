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Постер фильма История монахини
Постер фильма История монахини
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы История монахини

История монахини

Nun's Story 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Дочь бельгийского хирурга хотела быть медсестрой, чтобы помогать лечить туземцев в Конго. Но для этого она должна была стать монахиней. Пройдя через все строгости и ограничения монастыря, она становится сестрой Люк и поступает в школу для изучения медицины. Начав практику в психиатрической больнице, девушка подвергается серьезным испытаниям со стороны неуравновешанных пациентов. Проходят дни и в конце концов она едет в Конго, но вмесето лечения темнокожих туземцев ее напрявляют в госпиталь для европейцев. Там сестра знакомиться с суровым доктором Фортуна, хирургом, посвятившим своему делу всю жизнь. После общения с этим гениальным врачом Люк понимает в чем состоит ее истинный человеческий долг, и отдает все свои силы ради спасения жизни людей...

Страна США
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 18 июня 1959
Дата выхода
3 ноября 1959 Германия
28 августа 1959 Ирландия PG
4 ноября 1959 Португалия
18 июня 1959 США
16 сентября 1959 Франция
2 февраля 1965 Южная Корея
11 августа 1959 Япония
Бюджет $3 500 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
The Nun's Story, Historia de una monja, Au risque de se perdre, Geschichte einer Nonne, A História de Uma Freira, Az apáca története, Història d'una monja, Historia zakonnicy, I istoria mias monahis, İnsanlık uğruna, L'histoire d'une nonne, La storia di una monaca, Nisô monogatari, Nonnen, Nonnens historie, Nunnan, Nunnan tarina, Povestea călugăriței, Uma Cruz à Beira do Abismo, Vienuoles istorija, Η ιστορία μιας μοναχής, История монахини, Историята на монахинята, 修女傳, 尼僧物語
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Питер Финч
Питер Финч
Эдит Эванс
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Дин Джаггер
Дин Джаггер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
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