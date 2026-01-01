Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кто была та леди?
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Кто была та леди?

Кто была та леди?

Who Was That Lady? 18+
О фильме

Энн Уилсон застает своего мужа Дэвида — преподавателя химии Колумбийского университета, целующимся со студенткой. Чтобы спасти брак, Дэвид просит друга-писателя Майкла, сочиняющего сценарии для телешоу, придумать и для его поступка оправдательную легенду. Майк предлагает Дэвиду признаться жене в том, что он агент ФБР под прикрытием.
Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 8 апреля 1960
Дата выхода
15 апреля 1960 США
8 апреля 1960 Финляндия
8 июля 1960 Франция
Производство Ansark-Sidney
Другие названия
Who Was That Lady?, ¿Quién es esa chica?, Qui était donc cette dame?, ¿Quién era esa chica?, Chi era quella signora?, Cine era dama aia?, Cum salvezi o casnicie, Hvem var den dame?, Hvem var den damen?, Irresistível Tentação, Kuka oli se nainen?, No es dama, es mi mujer, Quem era aquela garota?, Quem Era Aquela Pequena?, Qui était cette dame?, Vem var bruden?, Wer war die Dame?, Wie was dat blondje?, Ποια ήταν αυτή που σε είδα μαζί;, Кто была та леди?, 奥様ごめんなさい
Режиссер
Джордж Сидни
В ролях
Тони Кертис
Тони Кертис
Дин Мартин
Дин Мартин
Джанет Ли
Джанет Ли
Джеймс Уитмор
Джеймс Уитмор
Джон МакИнтайр
Все актеры и съемочная группа
Кадры из фильма
