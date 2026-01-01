Энн Уилсон застает своего мужа Дэвида — преподавателя химии Колумбийского университета, целующимся со студенткой. Чтобы спасти брак, Дэвид просит друга-писателя Майкла, сочиняющего сценарии для телешоу, придумать и для его поступка оправдательную легенду. Майк предлагает Дэвиду признаться жене в том, что он агент ФБР под прикрытием.
СтранаСША
Продолжительность1 час 55 минут
Год выпуска1960
Премьера в мире8 апреля 1960
Дата выхода
15 апреля 1960
США
8 апреля 1960
Финляндия
8 июля 1960
Франция
ПроизводствоAnsark-Sidney
Другие названия
Who Was That Lady?, ¿Quién es esa chica?, Qui était donc cette dame?, ¿Quién era esa chica?, Chi era quella signora?, Cine era dama aia?, Cum salvezi o casnicie, Hvem var den dame?, Hvem var den damen?, Irresistível Tentação, Kuka oli se nainen?, No es dama, es mi mujer, Quem era aquela garota?, Quem Era Aquela Pequena?, Qui était cette dame?, Vem var bruden?, Wer war die Dame?, Wie was dat blondje?, Ποια ήταν αυτή που σε είδα μαζί;, Кто была та леди?, 奥様ごめんなさい