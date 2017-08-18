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Кэри Грант
Кэри Грант
Cary Grant
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Кэри Грант
Cary Grant
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Дата рождения
18 января 1904
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
29 ноября 1986
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кэри Грант
Родился 18 января 1904 года. Бристоль, Великобритания.
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Фильмография Кэри Грант
Трамбо
драма, биография
2015, США
7.0
Иди, а не беги
мелодрама, комедия
1966, США
6.0
Шарада
комедия, детектив, триллер
1963, США
8.0
На север через северо-запад
мистика, триллер, мелодрама, приключения, боевик, драма
1959, США
7.0
Операция "Нижняя юбка"
комедия, мелодрама
1959, США
7.0
Милый сэр
мелодрама, комедия
1958, Великобритания
6.0
Плавучий дом
мелодрама, комедия, драма, семейный
1958, США
6.0
Гордость и страсть
мелодрама, приключения, военный, драма, боевик
1957, США
5.0
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18 августа 2017 02:57
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