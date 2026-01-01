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Кэри Грант
Cary Grant
Киноафиша
Персоны
Кэри Грант
Кэри Грант
Cary Grant
Дата рождения
18 января 1904
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
29 ноября 1986
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бристоль, Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии
Место смерти
Давенпорт, США
Рост
184 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Биография Кэри Грант
Родился 18 января 1904 года. Бристоль, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.1
Дурная слава
(1946)
8.1
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(1940)
8.0
Воспитание крошки
(1938)
Фильмография Кэри Грант
7.2
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2022, Великобритания
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Трамбо
Trumbo
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2015, США
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Рецензия
6.9
Мертвые пледов не носят
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1982, США
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1966, США
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На север через северо-запад
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1959, США
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7.2
Операция "Нижняя юбка"
Operation Petticoat
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1959, США
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