7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
На берегу

На берегу

On the Beach 18+
О фильме

В 1964 году ядерная война стирает с лица земли население северного полушария. Одна американская субмарина находит временную зону безопасности в Австралии.

Командир субмарины Дуайт Тауэрс, семья которого стала жертвой чудовищной войны, встречает здесь женщину, которая пробуждает в нем уже как будто навсегда умершее чувство любви. Его избранница — Мойра Довайдсон — измучена заботами и все свободное время проводит с бутылкой бренди. Смогут ли они быть счастливы на фоне угасания последнего оазиса жизни?

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 16 декабря 1959
Дата выхода
16 декабря 1959 Австралия
10 марта 1960 Аргентина +13
31 декабря 1959 Бразилия
17 декабря 1959 Великобритания
17 декабря 1959 Венесуэла
17 декабря 1959 Германия
1 января 1960 Дания
17 декабря 1959 Испания
17 декабря 1959 Италия
17 декабря 1959 Канада
7 июля 1960 Мексика
17 декабря 1959 Перу
31 декабря 1959 Португалия
17 декабря 1959 СССР
17 декабря 1959 США
26 февраля 1960 Финляндия
17 декабря 1959 Франция TP
17 декабря 1959 Швейцария 6
17 декабря 1959 Швеция 15
17 декабря 1959 ЮАР
17 декабря 1959 Япония
Бюджет $2 900 000
Сборы в мире $11 271
Производство Stanley Kramer Productions, Lomitas Productions
Другие названия
On the Beach, La hora final, Das letzte Ufer, A Hora Final, På stranden, Az utolsó part, Den siste bredd, Kumsalda, L'ultima spiaggia, Le dernier rivage, Na beregu, Na plazi, Oso tha yparhi o kosmos, Ostatni brzeg, Pe plaja, Rannal, Ultimul tarm, Viimeisellä rannalla, Όσο θα υπάρχει ο κόσμος, На берегу, На березі, На пляжі, 海濱, 渚にて
Режиссер
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Фред Астер
Фред Астер
Энтони Перкинс
Энтони Перкинс
Джон Тейт
7.1
7.1 IMDb
Julian Osborne Война началась, когда люди приняли идиотский принцип, что мир можно сохранить, вооружившись так, чтобы невозможно было применить оружие без самоубийства.
5 фильмов о ядерной войне и радиации, которые надо посмотреть
6 мая на канале HBO и 7 мая на Амедиатеке выйдет сериал «Чернобыль», рассказывающий об аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Мария Кувшинова о фильмах, которыми нужно дополнить просмотр.
6 мая 2019 12:48
