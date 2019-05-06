Отзывы о фильме
В 1964 году ядерная война стирает с лица земли население северного полушария. Одна американская субмарина находит временную зону безопасности в Австралии.
Командир субмарины Дуайт Тауэрс, семья которого стала жертвой чудовищной войны, встречает здесь женщину, которая пробуждает в нем уже как будто навсегда умершее чувство любви. Его избранница — Мойра Довайдсон — измучена заботами и все свободное время проводит с бутылкой бренди. Смогут ли они быть счастливы на фоне угасания последнего оазиса жизни?
|16 декабря 1959
|Австралия
|10 марта 1960
|Аргентина
|+13
|31 декабря 1959
|Бразилия
|17 декабря 1959
|Великобритания
|17 декабря 1959
|Венесуэла
|17 декабря 1959
|Германия
|1 января 1960
|Дания
|17 декабря 1959
|Испания
|17 декабря 1959
|Италия
|17 декабря 1959
|Канада
|7 июля 1960
|Мексика
|17 декабря 1959
|Перу
|31 декабря 1959
|Португалия
|17 декабря 1959
|СССР
|17 декабря 1959
|США
|26 февраля 1960
|Финляндия
|17 декабря 1959
|Франция
|TP
|17 декабря 1959
|Швейцария
|6
|17 декабря 1959
|Швеция
|15
|17 декабря 1959
|ЮАР
|17 декабря 1959
|Япония