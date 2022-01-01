Не секрет, что смотреть мультфильмы — самое любимое времяпрепровождение всех детей в мире. Но даже у маленьких зрителей совершенно разные вкусы: то, что понравится девочке-принцессе, разочарует мальчишку-сорванца.

Советуем родителям тщательно выбирать то, что будут смотреть их дети. Мы составили специальную подборку мультфильмов для мальчиков, которая обязательно понравится юным джентльменам. Мальчики не представляют себе жизни без гоночных машин, трансформеров, черепашек-ниндзя, солдатиков, динозавров и конструктора Lego. Вместе с анимационными героями они отправятся в захватывающее приключение и станут такими же отважными и сильными, как их игрушечные кумиры.

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