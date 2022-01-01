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Мультфильмы для мальчиков

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История игрушек 4
История игрушек 4
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
Камуфляж и шпионаж
Камуфляж и шпионаж
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, фантастика, семейный
2019, США
ЛЕГО Фильм-2
ЛЕГО Фильм-2
7.0
анимация, комедия, семейный
2018, США / Австралия / Дания
Махнем на луну
Махнем на луну
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2018, Перу
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
8.0
анимация, приключения, фантастика
2018, США
Сила девяти богов
Сила девяти богов
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, боевик
2018, Таиланд
Велотачки
Велотачки
Смотреть за 1 рубль
3.0
анимация
2018, США
Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен
7.0
анимация
2017, США / Австралия / Дания
Тачки 3
Тачки 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский, анимация, приключения
2017, США
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
6.0
анимация, комедия, приключения
2017, США / Дания
Никита Кожемяка
Никита Кожемяка
5.0
анимация, детский, приключения
2017, Украина
Норм и несокрушимые
Норм и несокрушимые
6.0
анимация, приключения, комедия, семейный
2016, США / Индия
Супергерои
Супергерои
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, приключения
2016, Корея / США
Спарк. Герой вселенной
Спарк. Герой вселенной
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, семейный
2016, Корея / Канада
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
6.0
анимация
2016, США
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
Город героев
Город героев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
Лего. Фильм
Лего. Фильм
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, анимация, боевик
2014, США
Олли и сокровища пиратов
Олли и сокровища пиратов
4.0
анимация, семейный
2014, США / Австралия
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Не секрет, что смотреть мультфильмы — самое любимое времяпрепровождение всех детей в мире. Но даже у маленьких зрителей совершенно разные вкусы: то, что понравится девочке-принцессе, разочарует мальчишку-сорванца.

Советуем родителям тщательно выбирать то, что будут смотреть их дети. Мы составили специальную подборку мультфильмов для мальчиков, которая обязательно понравится юным джентльменам. Мальчики не представляют себе жизни без гоночных машин, трансформеров, черепашек-ниндзя, солдатиков, динозавров и конструктора Lego. Вместе с анимационными героями они отправятся в захватывающее приключение и станут такими же отважными и сильными, как их игрушечные кумиры.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы для мальчиков в хорошем качестве.

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