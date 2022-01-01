Дети имеют поразительную способность привязываться к существам, даже если те – плюшевые или деревянные. Малыши дают им имена, укладывают с собой спать, делятся мыслями и историями и переживают за комфорт игрушечных друзей не меньше, чем за свой.

Пять лучших мультфильмов про игрушки

Мультипликационные ленты об игрушечных персонажах расскажут удивительные истории о фантастическом мире, наполненном сказочными существами. Здесь люди и животные могут без помех общаться между собой, а заодно ввязываться в постоянные приключения и бороться с несправедливостью мира.

Лего: Фильм

События разворачиваются в сказочном мире кубического конструктора, настолько детализированного и продуманного, что грани между реальностью и мультипликационной вселенной стираются. Эммет – жизнерадостный и оптимистичный парень, простой строитель, обожающий веселиться с друзьями. Но однажды от новых знакомых, Дикарки и доброго мага Витрувиуса, он узнает о своем особенном предназначении. Лорд Безнес собирается уничтожить весь Lego-мир, и только Эммет может предотвратить катастрофу.

Заручившись поддержкой верных друзей, главный герой бросается в пучину приключений, чтобы выполнить свой долг и воплотить в реальность свои мечты.

LEGO Friends: Лучшие подружки

Главные героини – пять совершенно разных девчонок. Миа обожает зверушек, Эмма – страстная фанатка спорта, Оливия проводит все свободное время за изобретательством, Андреа – творческая личность, а Стефани – трудолюбивая хозяюшка. Кроме давней преданной дружбы, их связывает общее дело – музыкальная группа. Однажды их город собирается посетить Ливи – любимая исполнительница подружек.

Они во что бы то ни стало должны посетить ее концерт, но им недостаточно быть просто слушателями: девочки хотят познакомиться с певицей и показать ей свое творчество.

Школа монстров: Классные девчонки

На уроке в школе монстров демонстрируют документальную киноленту. Все ученики нашли чем заняться в это время, но Фрэнки с огромным интересом смотрит на экран. Фильм рассказывает, что ночь Хеллоуина – самое страшное время для призраков, ведь люди собираются в группы, вооружаются вилами и начинают охоту на потусторонних существ. Но Фрэнки всегда думала, что это враки учителей. В журналах пишут, что День всех святых – время маскарадов и веселья. В чем же заключается правда?

Главная героиня и ее подруги собираются развенчать глупые мифы и показать, как нужно проводить Хеллоуин.

Барби: Сказочная страна моды

Барби и ее прелестный белоснежный пудель отправляются в Париж, чтобы погостить у тетушки, хозяйки дома моды. Женщина встречает племянницу, опечаленная ужасной новостью: ее бизнес, дело всей жизни, собираются закрыть. Барби хочет предотвратить эти события и помочь тете сохранить свое детище. Она знакомится с тремя доброжелательными и отзывчивыми феями, которые могут помочь ей в спасении модного ателье. Попутно девочка обнаруживает в молодом модельере Алисе, застенчивой и скромной девушке, настоящий талант.

Вместе героини планируют организовать показ, который поднимет дом моды на пик успеха и славы.

Тролли

После освобождения от злобных бергенов тролли наконец-то могут вести счастливую жизнь в своем уютном мире. По этому радостному поводу принцесса Розочка хочет организовать масштабную вечеринку, куда приглашены все тролли. Один только циничный Цветан не принимает приглашение – он предпочитает одиночество и остается в своем укрытии. Его угрюмый нрав становится в этот раз спасением: оставшись вдали от веселья, Цветан замечает, что бывшая повариха враждебного племени похитила лучших друзей принцессы.