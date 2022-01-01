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Мультфильмы про игрушки

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Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский
2020, США
История игрушек 4
История игрушек 4
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
UglyDolls. Куклы с характером
UglyDolls. Куклы с характером
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, комедия
2019, США
Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный
2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
ЛЕГО Фильм-2
ЛЕГО Фильм-2
7.0
анимация, комедия, семейный
2018, США / Австралия / Дания
My Little Pony в кино
My Little Pony в кино
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский
2017, США / Канада
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
6.0
анимация, комедия, приключения
2017, США / Дания
Барби Дримтопия: Фестиваль веселья
Барби Дримтопия: Фестиваль веселья
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, короткометражный
2017, США
Тролли
Тролли
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
LEGO Friends: Лучшие подружки
LEGO Friends: Лучшие подружки
5.0
приключения
2016, США
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
6.0
анимация
2016, США
Школа монстров: Большой ужасный риф
Школа монстров: Большой ужасный риф
6.0
анимация, фэнтези
2016, США
LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости - Космическая битва
LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости - Космическая битва
6.0
боевик, приключения, анимация
2016, США
Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро
Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро
5.0
боевик, приключения, анимация
2015, США
Барби: Супер Принцесса
Барби: Супер Принцесса
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5.0
анимация, семейный, фэнтези
2015, США
Лего. Фильм
Лего. Фильм
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, анимация, боевик
2014, США
Школа монстров: Монстрические мутации
Школа монстров: Монстрические мутации
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6.0
анимация
2014, США
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор!
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор!
Смотреть онлайн
6.0
анимация
2014, США
Barbie: Жемчужная Принцесса
Barbie: Жемчужная Принцесса
Смотреть онлайн
6.0
анимация, семейный
2014, США
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
Смотреть онлайн
6.0
анимация, семейный, фэнтези
2013, Канада / США
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Дети имеют поразительную способность привязываться к существам, даже если те – плюшевые или деревянные. Малыши дают им имена, укладывают с собой спать, делятся мыслями и историями и переживают за комфорт игрушечных друзей не меньше, чем за свой.

Пять лучших мультфильмов про игрушки

Мультипликационные ленты об игрушечных персонажах расскажут удивительные истории о фантастическом мире, наполненном сказочными существами. Здесь люди и животные могут без помех общаться между собой, а заодно ввязываться в постоянные приключения и бороться с несправедливостью мира.

Лего: Фильм

События разворачиваются в сказочном мире кубического конструктора, настолько детализированного и продуманного, что грани между реальностью и мультипликационной вселенной стираются. Эммет – жизнерадостный и оптимистичный парень, простой строитель, обожающий веселиться с друзьями. Но однажды от новых знакомых, Дикарки и доброго мага Витрувиуса, он узнает о своем особенном предназначении. Лорд Безнес собирается уничтожить весь Lego-мир, и только Эммет может предотвратить катастрофу.

Заручившись поддержкой верных друзей, главный герой бросается в пучину приключений, чтобы выполнить свой долг и воплотить в реальность свои мечты.

LEGO Friends: Лучшие подружки

Главные героини – пять совершенно разных девчонок. Миа обожает зверушек, Эмма – страстная фанатка спорта, Оливия проводит все свободное время за изобретательством, Андреа – творческая личность, а Стефани – трудолюбивая хозяюшка. Кроме давней преданной дружбы, их связывает общее дело – музыкальная группа. Однажды их город собирается посетить Ливи – любимая исполнительница подружек.

Они во что бы то ни стало должны посетить ее концерт, но им недостаточно быть просто слушателями: девочки хотят познакомиться с певицей и показать ей свое творчество.

Школа монстров: Классные девчонки

На уроке в школе монстров демонстрируют документальную киноленту. Все ученики нашли чем заняться в это время, но Фрэнки с огромным интересом смотрит на экран. Фильм рассказывает, что ночь Хеллоуина – самое страшное время для призраков, ведь люди собираются в группы, вооружаются вилами и начинают охоту на потусторонних существ. Но Фрэнки всегда думала, что это враки учителей. В журналах пишут, что День всех святых – время маскарадов и веселья. В чем же заключается правда?

Главная героиня и ее подруги собираются развенчать глупые мифы и показать, как нужно проводить Хеллоуин.

Барби: Сказочная страна моды

Барби и ее прелестный белоснежный пудель отправляются в Париж, чтобы погостить у тетушки, хозяйки дома моды. Женщина встречает племянницу, опечаленная ужасной новостью: ее бизнес, дело всей жизни, собираются закрыть. Барби хочет предотвратить эти события и помочь тете сохранить свое детище. Она знакомится с тремя доброжелательными и отзывчивыми феями, которые могут помочь ей в спасении модного ателье. Попутно девочка обнаруживает в молодом модельере Алисе, застенчивой и скромной девушке, настоящий талант.

Вместе героини планируют организовать показ, который поднимет дом моды на пик успеха и славы.

Тролли

После освобождения от злобных бергенов тролли наконец-то могут вести счастливую жизнь в своем уютном мире. По этому радостному поводу принцесса Розочка хочет организовать масштабную вечеринку, куда приглашены все тролли. Один только циничный Цветан не принимает приглашение – он предпочитает одиночество и остается в своем укрытии. Его угрюмый нрав становится в этот раз спасением: оставшись вдали от веселья, Цветан замечает, что бывшая повариха враждебного племени похитила лучших друзей принцессы.

Вместе с Розочкой он отправляется в королевство бергенов, чтобы спасти троллей.

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