Маракуда - финальный трейлер
Маракуда. Финальный трейлер

Маракуда. Финальный трейлер

Дата публикации: 10 апреля 2025
Маракуда – Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное — научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.
Арс Баба 2 мая 2025, 22:18
Оценка
Детям топ
2 мая 2025, 22:18 Ответить
Ярослав Цуркан 3 мая 2025, 16:31
Оценка
Так себе
3 мая 2025, 16:31 Ответить
5.6 Маракуда
Маракуда анимация, 2025, Россия
