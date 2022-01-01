Казалось бы, нарисовать можно все, что угодно, и для творцов нет ограничений при создании анимационной картины, в отличие от обычного фильма. Но как же на самом деле сложно создать абсолютно с нуля целую историю и настоящих персонажей, в которые должен поверить зритель.

Как бы прогресс ни менял индустрию и ни влиял на технические возможности, одной только красивой и качественной картинки мало. Поэтому такая престижная награда, как «Оскар», не обошла стороной мультфильмы. Ведь сценарий в анимационной картине играет огромную роль, также как и уникальные песни.

Каждый год интрига вокруг «Лучшего мультфильма» примерно такая же, как и с «Лучшим фильмом». Мы собрали для вас анимационные картины, которые номинировались на престижную награду. На портале Киноафиша вы можете смотреть мультфильмы, номинированные на «Оскар», в хорошем качестве.