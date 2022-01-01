Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мультфильмы, номинированные на Оскар
Киноафиша Подборки Мультфильмы, номинированные на Оскар

Мультфильмы, номинированные на Оскар

Все 33 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
История игрушек 4
История игрушек 4
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
8.0
анимация, приключения, фантастика
2018, США
Фердинанд
Фердинанд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2017, США
Босс-молокосос
Босс-молокосос
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, семейный
2017, США
Тайна Коко
Тайна Коко
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения
2017, США
Моана
Моана
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2016, США
Зверополис
Зверополис
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
Головоломка
Головоломка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2015, США
Город героев
Город героев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
Гадкий я 2
Гадкий я 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный
2013, США
Семейка Крудс
Семейка Крудс
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2012, США
Франкенвини
Франкенвини
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
Кот в сапогах
Кот в сапогах
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, сказка
2010, США
История игрушек: Большой побег
История игрушек: Большой побег
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
Вверх
Вверх
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный, приключения
2009, США
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, анимация
2008, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Фэнтези Детский Семейный Анимация Приключения Фантастика Боевик Ужасы Драма Сказка Мелодрама Мюзикл
Страна
Все США
Год
Все 1960-1969 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Казалось бы, нарисовать можно все, что угодно, и для творцов нет ограничений при создании анимационной картины, в отличие от обычного фильма. Но как же на самом деле сложно создать абсолютно с нуля целую историю и настоящих персонажей, в которые должен поверить зритель.

Как бы прогресс ни менял индустрию и ни влиял на технические возможности, одной только красивой и качественной картинки мало. Поэтому такая престижная награда, как «Оскар», не обошла стороной мультфильмы. Ведь сценарий в анимационной картине играет огромную роль, также как и уникальные песни.

Каждый год интрига вокруг «Лучшего мультфильма» примерно такая же, как и с «Лучшим фильмом». Мы собрали для вас анимационные картины, которые номинировались на престижную награду. На портале Киноафиша вы можете смотреть мультфильмы, номинированные на «Оскар», в хорошем качестве.

Выбор редакции
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
6 лучших зарубежных экранизаций русской классики
6 лучших зарубежных экранизаций русской классики
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши