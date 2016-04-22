Спарк. Герой вселенной, 2016

Создателем мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» является Аарон Вудли («Неназванный», «Теннесси», «Глаза носорога»). Главных героев картины озвучили популярные актёры: Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение»), Сьюзен Сарандон («Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Мачеха»), Хилари Суонк («Малышка на миллион»), Патрик Стюарт («Люди Икс», «Звёздный путь: Следующее поколение») и другие.

Мультфильм «Спарк. Герой Вселенной» расскажет об обезьянке по имени Спарк. Вместе со своими верными друзьями Чанком и Виксом он отправляется в опасное приключение, в ходе которого героям предстоит освободить захваченную планету Бана. Для этого им необходимо победить злого узурпатора Чжуна. Задача не из лёгких, но отважной обезьянке всё по плечу!