Спарк. Герой вселенной, 2016

Создателем мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» является Аарон Вудли («Неназванный», «Теннесси», «Глаза носорога»). Главных героев картины озвучили популярные актёры: Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение»), Сьюзен Сарандон («Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Мачеха»), Хилари Суонк («Малышка на миллион»), Патрик Стюарт («Люди Икс», «Звёздный путь: Следующее поколение») и другие.
Мультфильм «Спарк. Герой Вселенной» расскажет об обезьянке по имени Спарк. Вместе со своими верными друзьями Чанком и Виксом он отправляется в опасное приключение, в ходе которого героям предстоит освободить захваченную планету Бана. Для этого им необходимо победить злого узурпатора Чжуна. Задача не из лёгких, но отважной обезьянке всё по плечу!
- «Спарк. Герой Вселенной» стал фильмом открытия Международного фестиваля анимации в Торонто
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- Режиссёр фильма «Спарк. Герой Вселенной» Алекс Вудли также озвучил персонажа по имени Флойд
Спарк – маленькая обезьянка и ее друзья, Чанк и Викс, находятся на задании, чтобы вернуть планету Бана – королевство, захваченное злым повелителем Чжун.