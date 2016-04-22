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Спарк. Герой вселенной Спарк. Герой вселенной
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Спарк. Герой вселенной, 2016

2016 / Корея / Канада
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Создателем мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» является Аарон Вудли («Неназванный», «Теннесси», «Глаза носорога»). Главных героев картины озвучили популярные актёры: Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение»), Сьюзен Сарандон («Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Мачеха»), Хилари Суонк («Малышка на миллион»), Патрик Стюарт («Люди Икс», «Звёздный путь: Следующее поколение») и другие.

Мультфильм «Спарк. Герой Вселенной» расскажет об обезьянке по имени Спарк. Вместе со своими верными друзьями Чанком и Виксом он отправляется в опасное приключение, в ходе которого героям предстоит освободить захваченную планету Бана. Для этого им необходимо победить злого узурпатора Чжуна. Задача не из лёгких, но отважной обезьянке всё по плечу!

- «Спарк. Герой Вселенной» стал фильмом открытия Международного фестиваля анимации в Торонто

- Хилари Суонк впервые озвучила персонажа мультфильма

- Джейс Норман впервые участвует не в телевизионном проекте

- Режиссёр фильма «Спарк. Герой Вселенной» Алекс Вудли также озвучил персонажа по имени Флойд

 Спарк – маленькая обезьянка и ее друзья, Чанк и Викс, находятся на задании, чтобы вернуть планету Бана – королевство, захваченное злым повелителем Чжун.

6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 июня 2017
Премьера онлайн 19 декабря 2017
Премьера в мире 22 апреля 2016
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Аарон Вудли
Аарон Вудли
Все актеры и съемочная группа
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Спарк. Герой вселенной смотреть онлайн

Спарк. Герой вселенной
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за 1 рубль
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Как говорит современный кинематограф: «Галактика сама себя не спасет!». И канадско-корейская анимация с иллюстративным названием «Спарк. Герой вселенной» не исключение. Мультфильм старается соответствовать лучшим звездным трендам, заложенным еще Джорджем Лукасом в конце 70-х, и последним фишкам компьютерной графики. Правда, амбициозных побуждений бывает недостаточно, даже когда твоя аудитория – неприхотливая 6+. Кадр из фильма «Спарк. Герой…
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Ксения Виноградова 5 июня 2017, 12:16
Хороший, добротный мультфильм, в котором, если постараться, можно найти смысл даже взрослому человеку. Мне очень понравился главный персонаж -… Читать дальше…
fedotova_lesya 1 июня 2017, 22:35
Добрый вечер!Нас с мужем Киноафиша пригласила на пресс показ мультфильма Спарк.Герой Вселенной.Хочу поделиться впечатлениями от похода на мультфильм… Читать дальше…
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