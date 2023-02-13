Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту
Дженнифер Лопес вполне может претендовать на звание главной невесты мирового кинематографа.
Героини, сыгранные Дженнифер Лопес, так часто выходят замуж, что у многих зрителей именно она ассоциируется с классическим образом невесты. Вспомним, о каких фильмах идет речь.
Моя пиратская свадьба (2023)
Как известно, подготовка к свадьбе — та еще головная боль, и хоть что-нибудь обязательно выйдет из-под контроля. Однако чем обернутся свадебные хлопоты для героев нового ромкома «Моя пиратская свадьба», вряд ли можно было представить себе даже в кошмарном сне!
Дарси и Том — счастливые жених и невеста, которые планирует пышно отпраздновать бракосочетание на тропическом острове. Однако под внешним благополучием зреет нешуточный конфликт. Девушка недовольна излишне помпезным празднеством, а неудобное свадебное платье и приезд бывшей пассии жениха только подливают масла в огонь. Однако бытовые неурядицы скоро покажутся пустяком, когда на острове появятся самые настоящие пираты и возьмут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит наконец научиться слушать и слышать друг друга, чтобы спасти близких от катастрофы.
Если кандидатура Дженнифер Лопес была одобрена еще на начальном этапе съёмок, то исполнителя главной мужской роли создателям картины пришлось искать долго. В 2019 году появились слухи, что роль жениха Дарси достанется Райану Рейнольдсу. Затем в проект утвердили Арми Хаммера, но после громкого скандала в 2021 году, его заменили звездой «Трансформеров» Джошем Дюамелем. Яркую роль в «Моей пиратской свадьбе» сыграла и знаменитая мама Стифлера Дженнифер Кулидж, чья карьера после роли в «Белом лотосе», принесшей ей премию «Эмми», переживает небывалый подъем.
Режиссер Джейсон Мур, снявший комедийный мюзикл «Идеальный голос», на этот раз представляет на суд зрителей мультижанровое творение. В «Моей пиратской свадьбе» нашлось место и бодрому боевику с напряженными экшен-сценами, и ромкому о том, как наладить семейную жизнь, но главное — это просто идеальное кино для свидания на День святого Валентина.
«Моя пиратская свадьба» в кинотеатрах с 14 февраля!
Первый встречный (2022)
С совсем другими предсвадебными проблемами пришлось столкнуться героине Дженнифер Лопес в музыкальной комедии «Первый встречный». Кэт Вальдез — звезда поп-музыки, которая собирается связать себя узами брака со своим возлюбленным, певцом Бастианом, прямо на сцене в конце их совместного тура. Однако за несколько минут до выхода на сцену в сеть попадает видеодоказательство измены Бастиана с ассистенткой Кэт. Расстроенная девушка, которой мало того, что изменили, так еще и унизили на глазах миллионов, видит в толпе ничем не примечательного парня с табличкой «Выходи за меня». Им оказывается разведенный отец девочки-подростка, учитель математики Чарли Гилберт, который попал на концерт случайно и уж тем более никому не собирался делать предложение. Однако решение уже принято, и теперь Кэт и Чарли предстоит найти общий язык, пока они будут разыгрывать перед фанатами фейковую свадьбу. Несмотря на то что герои принадлежат совершенно разным мирам, со временем они с удивлением обнаружат, что у них немало общего. Однако будет ли этого достаточно для того, чтобы между ними вспыхнули настоящие чувства?
План Б (2010)
На этот раз героиня Лопес не собирается под венец. Напротив, отчаявшись встретить суженого, Зои решается на искусственное оплодотворение, но вот незадача! Вскоре после зачатия по иронии судьбы Зои знакомится с прекрасным мужчиной, с которым хочет провести дальнейшую жизнь. Вот только рассказать ему о том, что она собирается стать мамой, не так-то просто, и переживая, что это положит конец их отношениям, Зои решает пока не раскрывать свою тайну.
Если свекровь — монстр (2005)
Название комедии говорит само за себя. Найти общий язык со свекровью — действительно большая удача, вот только героине Лопес Шарлотте с этим не повезло. Встретив мужчину своей мечты, Шарлотта понимает, что его мать, бывшая телеведущая Виола, которая и без того переживает сейчас не лучший период жизни, ни за что не отдаст единственного сына в объятия незнакомки. Желая расстроить свадьбу, Виола не остановится ни перед чем и даже обратится к бывшей девушке своего сына. В роли Виолы — легендарная Джейн Фонда.
Свадебный переполох (2001)
Уже ставшая классикой романтическая комедия, где партнером Лопес по площадке стал Мэттью МакКонахи. Героиня Лопес — организатор свадеб Мэри Фиоре. Будучи полностью поглощенная заботами о торжествах клиентов, девушка не находит времени для своей личной жизни. Однажды она знакомится с привлекательным врачом человеком Стивом Эдисоном, но уже на следующий день узнает, что он жених её новой клиентки Фрэн. Пока Мэри устраивает свадьбу Стива и Фрэн, на горизонте появляется ее давний друг, который не прочь повести девушку под венец.
Селена (1997)
Роль в биографической драме «Селена» стала первой главной ролью Дженнифер Лопес. Чтобы получить заветную роль, актриса обошла на пробах почти 20 000 конкуренток. Селена — легендарная латиноамериканская певица в стиле техано — смеси поп-рока и латиноамериканских мотивов. Девушка достигла небывалой популярности в Америке, но трагически погибла в возрасте всего 23 лет от рук своей ассистентки. Была в жизни Селены и красивая романтическая история. Девушка влюбилась в гитариста своей группы Криса Переса, но ее родители были категорически против их отношений, и за несколько лет до своей гибели Селена сбежала из дома, чтобы тайно расписаться с возлюбленным.