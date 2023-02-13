Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту

Героини, сыгранные Дженнифер Лопес, так часто выходят замуж, что у многих зрителей именно она ассоциируется с классическим образом невесты. Вспомним, о каких фильмах идет речь.

Как известно, подготовка к свадьбе — та еще головная боль, и хоть что-нибудь обязательно выйдет из-под контроля. Однако чем обернутся свадебные хлопоты для героев нового ромкома «Моя пиратская свадьба», вряд ли можно было представить себе даже в кошмарном сне!

Дарси и Том — счастливые жених и невеста, которые планирует пышно отпраздновать бракосочетание на тропическом острове. Однако под внешним благополучием зреет нешуточный конфликт. Девушка недовольна излишне помпезным празднеством, а неудобное свадебное платье и приезд бывшей пассии жениха только подливают масла в огонь. Однако бытовые неурядицы скоро покажутся пустяком, когда на острове появятся самые настоящие пираты и возьмут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит наконец научиться слушать и слышать друг друга, чтобы спасти близких от катастрофы.

Если кандидатура Дженнифер Лопес была одобрена еще на начальном этапе съёмок, то исполнителя главной мужской роли создателям картины пришлось искать долго. В 2019 году появились слухи, что роль жениха Дарси достанется Райану Рейнольдсу . Затем в проект утвердили Арми Хаммера , но после громкого скандала в 2021 году, его заменили звездой « Трансформеров » Джошем Дюамелем . Яркую роль в «Моей пиратской свадьбе» сыграла и знаменитая мама Стифлера Дженнифер Кулидж , чья карьера после роли в « Белом лотосе », принесшей ей премию «Эмми», переживает небывалый подъем.

Режиссер Джейсон Мур , снявший комедийный мюзикл « Идеальный голос », на этот раз представляет на суд зрителей мультижанровое творение. В «Моей пиратской свадьбе» нашлось место и бодрому боевику с напряженными экшен-сценами, и ромкому о том, как наладить семейную жизнь, но главное — это просто идеальное кино для свидания на День святого Валентина.

«Моя пиратская свадьба» в кинотеатрах с 14 февраля!

Моя пиратская свадьба

С совсем другими предсвадебными проблемами пришлось столкнуться героине Дженнифер Лопес в музыкальной комедии «Первый встречный». Кэт Вальдез — звезда поп-музыки, которая собирается связать себя узами брака со своим возлюбленным, певцом Бастианом, прямо на сцене в конце их совместного тура. Однако за несколько минут до выхода на сцену в сеть попадает видеодоказательство измены Бастиана с ассистенткой Кэт. Расстроенная девушка, которой мало того, что изменили, так еще и унизили на глазах миллионов, видит в толпе ничем не примечательного парня с табличкой «Выходи за меня». Им оказывается разведенный отец девочки-подростка, учитель математики Чарли Гилберт, который попал на концерт случайно и уж тем более никому не собирался делать предложение. Однако решение уже принято, и теперь Кэт и Чарли предстоит найти общий язык, пока они будут разыгрывать перед фанатами фейковую свадьбу. Несмотря на то что герои принадлежат совершенно разным мирам, со временем они с удивлением обнаружат, что у них немало общего. Однако будет ли этого достаточно для того, чтобы между ними вспыхнули настоящие чувства?

Первый встречный

На этот раз героиня Лопес не собирается под венец. Напротив, отчаявшись встретить суженого, Зои решается на искусственное оплодотворение, но вот незадача! Вскоре после зачатия по иронии судьбы Зои знакомится с прекрасным мужчиной, с которым хочет провести дальнейшую жизнь. Вот только рассказать ему о том, что она собирается стать мамой, не так-то просто, и переживая, что это положит конец их отношениям, Зои решает пока не раскрывать свою тайну.

План Б

Название комедии говорит само за себя. Найти общий язык со свекровью — действительно большая удача, вот только героине Лопес Шарлотте с этим не повезло. Встретив мужчину своей мечты, Шарлотта понимает, что его мать, бывшая телеведущая Виола, которая и без того переживает сейчас не лучший период жизни, ни за что не отдаст единственного сына в объятия незнакомки. Желая расстроить свадьбу, Виола не остановится ни перед чем и даже обратится к бывшей девушке своего сына. В роли Виолы — легендарная Джейн Фонда .

Если свекровь — монстр

Уже ставшая классикой романтическая комедия, где партнером Лопес по площадке стал Мэттью МакКонахи . Героиня Лопес — организатор свадеб Мэри Фиоре. Будучи полностью поглощенная заботами о торжествах клиентов, девушка не находит времени для своей личной жизни. Однажды она знакомится с привлекательным врачом человеком Стивом Эдисоном, но уже на следующий день узнает, что он жених её новой клиентки Фрэн. Пока Мэри устраивает свадьбу Стива и Фрэн, на горизонте появляется ее давний друг, который не прочь повести девушку под венец.

Свадебный переполох

Роль в биографической драме «Селена» стала первой главной ролью Дженнифер Лопес. Чтобы получить заветную роль, актриса обошла на пробах почти 20 000 конкуренток. Селена — легендарная латиноамериканская певица в стиле техано — смеси поп-рока и латиноамериканских мотивов. Девушка достигла небывалой популярности в Америке, но трагически погибла в возрасте всего 23 лет от рук своей ассистентки. Была в жизни Селены и красивая романтическая история. Девушка влюбилась в гитариста своей группы Криса Переса, но ее родители были категорически против их отношений, и за несколько лет до своей гибели Селена сбежала из дома, чтобы тайно расписаться с возлюбленным.