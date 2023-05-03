Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»

4 мая, в кино

Кому смотреть: тем, кто любит Хоакина Феникса и странные (что бы это ни значило) фильмы.

Самая дорогая на данный момент картина независимой студии А24, которая выпустила прошлогоднего победителя «Оскара» «Все везде и сразу». Самая спорная на сегодняшний день картина Ари Астера, режиссера новых elevated-хорроров «Реинкарнация» и «Солнцестояние». Первый из фильмов Хоакина Феникса в этом году, который, несомненно, все будут обсуждать (второй релиз — «Наполеон» Ридли Скотта — ждем осенью-зимой). Его герой боится окружающего мира настолько, что не решается выходить на улицу. Все-таки сделать шаг за порог дома его вынуждает звонок матери, но Бо тут же попадает под колеса автомобиля одной семейной пары. Просыпается он, однако, с датчиком на ноге. Его попытки сбежать превращаются в огромное фантасмагорическое путешествие, сотканное из всех его самых глубинных страхов детства, юности и уже взрослой жизни. Не сюрреализм, но сюр. Мнения зарубежных критиков разделились. Кто-то заскучал на трехчасовом метраже, кто-то затосковал по Чарли Кауфману, а кто-то влюбился в этот странный, полный делирия и (как всегда, отменного) Хоакина Феникса фильм. Одно можно сказать уже сейчас: крупный бюджет на следующую ленту у Ари Астера в кармане.

Все страхи Бо

4 мая, в кино

Кому смотреть: тем, кто внимательно следил за карьерой Брюса Уиллиса последних лет.

С тех пор как семья Брюса Уиллиса объявила о его уходе из кино из-за поставленных ему афазии и деменции, прошел почти год. Череда низкобюджетных боевиков, в которых за последние несколько лет снялась голливудская звезда, завершается фильмом «Миссия ассасина». Это все такое же кино низкого пошиба, где у голливудского актера небольшая роль. Здесь он играет проницательного начальника-спецслужбиста в мире ближайшего будущего, где агенты имеют способность вселяться в других людей и управлять ими. Этот трюк они проделывают и с близкими своих заклятых врагов. Проводить Брюса Уиллиса с киноэкранов просмотром «Миссии ассасина» было бы по-своему логично и даже самоотверженно, но не вполне честно. Все же можно сделать это пересмотром «Криминального чтива» или «Крепкого орешка», а еще лучше — «Города грехов» и «12 обезьян».

Миссия ассасина

4 мая, в кино

Кому смотреть: любителям жанра хоррор.

Пусть название этой хоррор-новинки не вводит иных в заблуждение. Фильм не имеет отношения к франшизе Джеймса Вана «Астрал», и его скромное оригинальное название переводится всего лишь как «Семейный ужин». По сюжету, школьница Сими навещает свою тетку, которая живет за городом. Сими любит поесть и мечтает похудеть, а тетя как раз работает диетологом. Когда девушка попадает к родственнице, ее ждет очень странный прием в странной семье. Австрийские ужасы о похудении и зловещих родственниках снял режиссер Петер Хенгль, раньше писавший сценарии. «Семейный ужин» — его дебютная работа в качестве режиссера. Зарубежная пресса фильм активно хвалила, отмечая садистскую подоплеку, умение постановщика создавать напряжение и вымерять ритм повествования. Многие рецензенты особенно указывают на финал — тревожный, жесткий и грандиозный.

Астрал. Семейный обряд

2 мая, в Сети

Кому смотреть: фанатам одноименной настольной игры и любителям фэнтезийного экшена.

Дуэт режиссеров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна («Ночные игры») экранизировал популярную настольную игру. По сюжету, компания из Эдгина Дрависа, воительницы Хольги, мага Саймона, волшебницы Дорик и паладина Зенка отправляется в путешествие, полное испытаний и опасностей, чтобы добыть могущественный артефакт, заключающий в себе большую таинственную силу. Им противостоит злодей Фордж, который постарается сделать все, чтобы помешать друзьям добраться до цели. В фильме снялись Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, София Лиллис и другие. Зрители и пресса приняли картину с большим воодушевлением, хваля комедийную составляющую сценария, спецэффекты и экшен. Учитывая неудачный старт пятой фазы MCU, слоган «Подземелий и драконов» можно переиначить с небольшой поправкой: «Кому нужны супергерои, если у вас есть воры?»

Подземелья и драконы: Честь среди воров

4 мая, Premier

Кому смотреть: преданным фанатам сериала и Юры Борисова.

Сериал про 90-е возвращается с третьим сезоном. Действие переносится на два года вперед, в 1996-й. Все герои скоро ощутят последствия экономического кризиса в стране. Готовятся президентские выборы. Саня, Вова и Женя вот-вот выпустятся из школы и начнут взрослую жизнь. Каждого в новых сериях ждут свои дилеммы, серьезные шаги и решения. Кроме того, в городе появляется новый бандит, который с помощью своих связей намерен развивать бизнес по сбыту героина. Режиссером нового сезона выступил Антон Федоров, снимавший предыдущий сезон. Сценарием занимались Петр Внуков и Александр Белов. К своим ролям вернется весь основной каст в лице Егора Губарева, Валентины Ляпиной, Егора Абрамова, Полины Гухман, Степана Девонина и других. В роли Алика вновь появится Юра Борисов. К актерскому составу присоединились Варвара Шмыкова («Чики»), Федор Федотов («Серебряные коньки») и другие артисты. Создатели также анонсировали появление в сериале Виктора Сухорукова («Брат») в роли милиционера и Евгения Ткачука («Король и Шут») в роли того самого антагониста сезона.

Мир! Дружба! Жвачка! (3-й сезон)

5 мая, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит дистопии.

Сериал рассказывает о сообществе людей, которые живут под землей. Они полностью отрезаны от внешнего мира и, хотя не помнят ни причины, ни создателя их безопасного пространства, продолжают жить внутри, подчиняясь строгим правилам. Конец спокойствию замкнутого мира приходит, когда местный шериф нарушает один из запретов и происходит серия убийств. Талантливая инженер Джулиет делает все, что в ее силах, чтобы раскрыть секреты той жизни, на которую оказалась обречена она сама и другие жители. Каст ведет Ребекка Фергюссон, блиставшая в «Дюне» Дени Вильнева. Сценарий шоу основан на серии книг автора Хью Хауи. Создателем сериала-дистопии стал Грэм Йост. Его последний успех на стриминговом телевидении — шпионский триллер «Медленные лошади» с Гэри Олдманом, но вообще, он хорошо известен как один из продюсеров мегахита достриминговой эпохи «Американцы».

Укрытие

4 мая, Netflix

Кому смотреть: тем, кому понравился суперхит стриминга «Бриджертоны».

Мини-сериал на восемь эпизодов расскажет о любимице фанатов, королеве из «Бриджертонов», которая так любит подбирать пары и устраивать браки. Ее собственное шоу сфокусируется на ее истории любви. В юности ее против воли выдали замуж за короля Георга III. Она была вынуждена поехать в Англию и принять новый уклад и новые обстоятельства. Первое впечатление о себе при дворе она оставляет неоднозначное, но тем не менее ей удается проникнуться к супругу настоящими нежными чувствами и заслужить репутацию справедливой, хоть и капризной королевы. Ее появление заставит высшее общество Англии иначе взглянуть на темнокожих женщин и мужчин и продвинуть их в свете. Главную роль королевы Шарлотты исполняет Индия Амартейфио («Сексуальное просвещение»), ее мужа короля Георга играет Кори Милкрист («Песочный человек»). За сценарий шоу отвечала Шонда Раймс. В режиссерском кресле — Том Верика.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

4 мая, Peacock

Кому смотреть: тем, кто любит комедии про обаятельных раздолбаев и просто Пита Дэвидсона.

Питт Дэвидсон, бывшая звезда SNL, обзавелся сериалом про себя любимого. Шоу сравнивают с хитом «Умерь свой энтузиазм» и описывают как вымышленную, утрированную версию жизни Дэвидсона. Комик активно снимается в кино (последней его работой стала роль в фильме А24 «Тела, тела, тела») и появляется в сериалах. Соавторами сценария его нового шоу стали Джуда Миллер, который ранее в основном писал для комедий. Кроме самого Дэвидсона, на экране появится Эди Фалько, сериаломанам известная по роли жены Тони Сопрано Кармелы в культовом шоу «Клан Сопрано». В комедийном сериале она сыграла роль матери главного героя. В роли его деда появится звезда фильмов Мартина Скорсезе Джо Пеши после более чем тридцатилетнего перерыва в карьере.