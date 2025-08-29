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Постер мультфильма Доктор Динозавров
6.2
Доктор Динозавров - Трейлер
Киноафиша Фильмы Доктор Динозавров
6.2

Доктор Динозавров

, 2025
Doktor Dinozavrov
Россия / анимация / 18+
Живущий в музее палеонтологии мальчик переносится в доисторическое прошлое
Трейлеры
Пойду 49
Не пойду 8
Постер мультфильма Доктор Динозавров
6.2
Пойду 49
Не пойду 8
Доктор Динозавров - Трейлер
Доктор Динозавров  Трейлер

О фильме

Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» – всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!

В ролях

Роман Курцын
Роман Курцын
Superbro
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Professor Dinozavrov
Лариса Брохман
Лариса Брохман
Bronkhi
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Vinilion
Петр Иващенко
Петр Иващенко
Khuligan
Oleg Kutsenko
Shef
Андрей Бархударов
Dok
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Vegan
Владимир Войтюк
Владимир Войтюк
Fil
Максим Волков
Максим Волков
Titanoboa
Anna Gorkina
Anzhela Leopoldovna
Василиса Савкина
Василиса Савкина
Rina
Режиссер Майя Туркина, Максим Волков
Сценарист Максим Волков, Anton Grechko
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 29 августа 2025
Премьера в мире 29 августа 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 355 000 000 RUR
Сборы в мире $2 183 742
Производство Централ Партнершип Продакшн, YARKO
Другие названия
Doktor Dinozavrov, Dino Ailesi, Doctor dinosaur, The Dino Family, Доктор Динозавров

Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 4 октября 2025

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Доктор Динозавров - Трейлер
Доктор Динозавров Трейлер
Доктор Динозавров - Трейлер
Доктор Динозавров Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Доктор Динозавров

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40 Дата обновления: 4 октября 2025, 11:29
Отзывы зрителей разделились. Сильные стороны — качественная анимация и визуальные отсылки к поп-культуре. Слабые стороны — тема буллинга и семейной динамики, для младших детей существуют спорные посылы и музыкальное оформление может быть навязчивым. Общая оценка — смешанная: часть зрителей отмечает стиль, другие критикуют сюжет. Фильм может подойти взрослым и подросткам, детям младшего возраста — с оговорками.
Саммари составлено ИИ на основе 10 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Дина Курбангалиева 18 сентября 2025, 13:13
Отвратительный мультфильм,ни коем случаи не ходите с детьми.Один негатив и испорченное настроение.Мысль такова что не надо уважать родителей и ценить, очень пожалела что пришла
Дина Курбангалиева 18 сентября 2025, 13:21
Как такое можно допускают к просмотру,вообще не понимаю.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Доктор Динозавров - смотреть в онлайн-кинотеатре

Доктор Динозавров
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