«Лего Фильм: Бэтмен»: Рецензия Киноафиши

Пластмассовый мир победил: самоирония оказалась сильней

Внимательнее посмотрите на возрастной рейтинг мультфильма: 6+. Тщательно оцените ситуацию, и если ваш социальный статус позволяет безнаказанно брать в руки маленькие детальки Lego, не рискуя невзначай их проглотить, смело бегите в кинотеатр. «Лего Фильм: Бэтмен» — озорной и, главное, безопасный аттракцион для детей и чрезвычайно остроумная сатира с моралью для взрослых.

Кадр из мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен»

Кто бы мог подумать, что мультипликационная история об одном из самых мрачных и принципиальных супергероев окажется такой же сильной по драматической составляющей, как и смешной! Не заумной и «фанатской», но увлекательной и понятной для каждого. Несмотря многократные экранизации истории о мстителе в костюме летучей мыши, «Лего: Бэтмен» подошёл максимально близко к проблеме Тёмного рыцаря. Создателям удалось провести серьёзную сюжетную линию, попутно опуская искромётные шутки над жанровыми клише, темами отношений, холостяцкой жизни, семьи, что даже Бен Аффлек («Бэтмен против Супермена») перестал бы грустить и отдал лавровую ветвь первенства пластмассовому коллеге.

Кадр из мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен»

Мало кто помнит о том, что комиксы — это мифы новейшей истории, а супергерои — новые полубоги, сочетающие в себе как божественную силу, так и человеческие слабости поколения. Так, например, Супермен хоть и обладает безграничной силой и бессмертием, но всё же на Земле он — чужак, опасный эмигрант, от которого неясно что ожидать. А вот Брюс Уэйн, скрывающийся под маской Бэтмена, является любимцем публики, меценатом и миллиардером, но в его сердце затаился страх близости. Не желая потерять любимых людей, он предпочитает и вовсе их не обретать, отдавая предпочтение пути гордого одиночки.

Но как ты эту детальку не крути, Человек-летучая мышь счастлив только тогда, когда Готэм снова утопает в преступности, и жителям вновь потребуется помощь мстителя в маске. Много ли человеку для счастья надо! Но что, если Джокер выпустит из Призрачной зоны такое зло, с которым не под силу будет справиться самому самоотверженному супергерою, и Тёмному рыцарю придётся обратиться за помощью к тем, кого он боялся назвать семьёй?

Кадр из мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен»

Возможно, благодаря режиссёрской работе именно Криса МакКея спин-офф Лего-фильма оказался достаточно зрелым продуктом, который не постеснялся поиздеваться над своими старшими братьями. Ну а каким, с другой стороны, могло оказаться детище человека, который покорил весь мир сатирическим мультсериалом «Робоцып»? Здесь же герои прекрасно осознают, что Бэтмену уже, по меньшей мере, должно быть около 70 лет. Также видят разницу между разными экранизациями, сюжетными несостыковками и пробелами в сценарии, и язвительно об этом будут намекать горделивому упрямцу в чёрном костюме. А сам он любит свои мышцы, сочинять рэп, забойную музыку, под которую направо-налево раскидывает врагов, и вкусно покушать. Правда, вся жизнь Уэйна проходит в одиночестве, а беспрестанные намёки дворецкого Альфреда на неправильный образ жизни доводят мультимиллиардера до капризной «мультяшной конвульсии».

Кадр из мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен»

Интересно тут взаимодействие героев между собой. Здесь и поиск семьи в лицах Дика Грейсона (Робин) и Барбары Гордон (Бэтгёрл), и странная связь с Джокером, которую Бэтмен всячески отрицает, а потом страдает от разрыва этих отношений и тайно следит за «бывшим» (врагом). Ладно, хоть не беспрестанно обновляет страницу его анкеты на собственном Бэт-компьютере в социальной сети Готэма. Кстати, о Джокере. Это само зло. Хоть и самое очаровательное из всех предыдущих, однако только этой инкарнации самого жестокого злодея современности оказалось под силу завербовать в свою банду Волан-де-Морта, Саурона, Годзиллу и многих других, заканчивая лангольерами. Позвольте задать вопрос: «А чего вы такие серьёзные?»

Кадр из мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен»

«Лего: Бэтмен» — зрелище, которое умудряется быть одновременно уморительным и умным, что встречается сегодня всё реже и реже. И если вам кажется, что супергеройское кино глупое, а высокоинтеллектуальный вкус не позволяет снисходить до мультфильмов, позвольте задать вопрос: «Вы чего какие серьёзные?»

Евгений Антипин

В российском прокате с 9 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Лего Фильм: Бэтмен»