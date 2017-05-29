«Спарк. Герой вселенной»: Рецензия Киноафиши
Как говорит современный кинематограф: «Галактика сама себя не спасет!». И канадско-корейская анимация с иллюстративным названием «Спарк. Герой вселенной» не исключение. Мультфильм старается соответствовать лучшим звездным трендам, заложенным еще Джорджем Лукасом в конце 70-х, и последним фишкам компьютерной графики. Правда, амбициозных побуждений бывает недостаточно, даже когда твоя аудитория – неприхотливая 6+.
Случайным героем становится 13-летний примат Спарк, растущий на необитаемом обломке планеты вместе со своими наставниками – роботом-нянькой, инженером кабаном и боевой лисицей. Душу едва оперившегося тинейджера греют мечты о бравых боях, какие вел его кумир – обезьяна с начесом Элвиса Пресли и желтым костюмом Брюса Ли. Шанс спасти Вселенную он предоставляет себе сам, подвергнув ее опасности – ненамеренно отдав оружие планетного уничтожения местному тирану. Так, сквозь взлеты, падения и несмешные шутки обезьянка и его друзья организовывают революционную компанию по сворачиванию черного периода мировой истории, возвращению справедливости и всего в таком духе.
В портфолио режиссера Аарона Вудли немало достойных фильмов, вроде вдумчивого роуд-муви «Теннесси» или отчаянного триллера «Неназванный». Но в случае со «Спарком», его первой полнометражной анимацией, автор ограничился крайне простым сюжетом, незамысловатыми характерами и неправдоподобной (даже для жанра) драмой. Сквозь всю ленту буквально просвечивает сценарий канадца, где герой сначала чувствует себя потерянным и одиноким, затем, оказавшись на дне в полном отчаяние, вдруг обретает свое «я», и, наконец, спасает себя, а заодно весь мир. Решив капнуть скорее вширь, нежели вглубь, Вудли больше захвачен формальным следованием действу – со звездными цивилизациями, лазерными боями в духе компьютерных игр и неживописных боев.
И под такие «эпичные» схватки добра и зла взрослый будет самоотверженно бороться со сном, нервно вздрагивая, когда голова в очередной раз упадет на грудь. Тогда как не такой избалованный и предвзятый зритель – ребенок, скорее всего, получит чистое, ничем не обремененное (ни пошлостью, ни моралью) зрелище. Причина тому – глянцевая графика, в духе американо-корейских «Супергероев», вышедших в прошлом году. Техника, подкупающе яркая, сглаживающая детали, но акцентирующая внимание на общей картине, заставляет погрузиться в придуманный мир обезьяньих «Звездных войн», и лениво исследовать каждый уголок фантазии художников. Чисто механический восторг вызывают колоритные персонажи, вроде маленького короля-узурпатора, расхаживающего в коротких штанишках и на огромной платформе, что явно выдает в нем «диагноз Наполеона». Или его гигантская помощница – вульгарная горилла Коко, мужественность которой увенчивают две тоненькие косички на макушке. И эти два героя – единственное, над чем можно тихонько похихикать во время сеанса, потому что остальные шутки либо слишком примитивные, либо просто непонятные детям, вроде «Я сантехник. Пришел поменять трубы. Кажется, Джон ест мало клетчатки»...
В общем, для зрителей старше 14 лет «Спарк» покажется скорее испытанием, нежели приятным времяпрепровождением, тогда как малышам – самое то. Вот отличный повод занять детей мелькающей красной точкой на экране и поспать где-то между рабочей рутиной и семейными хлопотами.
Инна Син
В российском прокате с 1 июня 2017 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Спарк. Герой вселенной»