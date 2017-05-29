«Спарк. Герой вселенной»: Рецензия Киноафиши

Мелькающая красная точка

Как говорит современный кинематограф: «Галактика сама себя не спасет!». И канадско-корейская анимация с иллюстративным названием «Спарк. Герой вселенной» не исключение. Мультфильм старается соответствовать лучшим звездным трендам, заложенным еще Джорджем Лукасом в конце 70-х, и последним фишкам компьютерной графики. Правда, амбициозных побуждений бывает недостаточно, даже когда твоя аудитория – неприхотливая 6+.

Кадр из фильма «Спарк. Герой вселенной»

Случайным героем становится 13-летний примат Спарк, растущий на необитаемом обломке планеты вместе со своими наставниками – роботом-нянькой, инженером кабаном и боевой лисицей. Душу едва оперившегося тинейджера греют мечты о бравых боях, какие вел его кумир – обезьяна с начесом Элвиса Пресли и желтым костюмом Брюса Ли. Шанс спасти Вселенную он предоставляет себе сам, подвергнув ее опасности – ненамеренно отдав оружие планетного уничтожения местному тирану. Так, сквозь взлеты, падения и несмешные шутки обезьянка и его друзья организовывают революционную компанию по сворачиванию черного периода мировой истории, возвращению справедливости и всего в таком духе.

Кадр из фильма «Спарк. Герой вселенной»

В портфолио режиссера Аарона Вудли немало достойных фильмов, вроде вдумчивого роуд-муви «Теннесси» или отчаянного триллера «Неназванный». Но в случае со «Спарком», его первой полнометражной анимацией, автор ограничился крайне простым сюжетом, незамысловатыми характерами и неправдоподобной (даже для жанра) драмой. Сквозь всю ленту буквально просвечивает сценарий канадца, где герой сначала чувствует себя потерянным и одиноким, затем, оказавшись на дне в полном отчаяние, вдруг обретает свое «я», и, наконец, спасает себя, а заодно весь мир. Решив капнуть скорее вширь, нежели вглубь, Вудли больше захвачен формальным следованием действу – со звездными цивилизациями, лазерными боями в духе компьютерных игр и неживописных боев.

Кадр из фильма «Спарк. Герой вселенной»

И под такие «эпичные» схватки добра и зла взрослый будет самоотверженно бороться со сном, нервно вздрагивая, когда голова в очередной раз упадет на грудь. Тогда как не такой избалованный и предвзятый зритель – ребенок, скорее всего, получит чистое, ничем не обремененное (ни пошлостью, ни моралью) зрелище. Причина тому – глянцевая графика, в духе американо-корейских «Супергероев», вышедших в прошлом году. Техника, подкупающе яркая, сглаживающая детали, но акцентирующая внимание на общей картине, заставляет погрузиться в придуманный мир обезьяньих «Звездных войн», и лениво исследовать каждый уголок фантазии художников. Чисто механический восторг вызывают колоритные персонажи, вроде маленького короля-узурпатора, расхаживающего в коротких штанишках и на огромной платформе, что явно выдает в нем «диагноз Наполеона». Или его гигантская помощница – вульгарная горилла Коко, мужественность которой увенчивают две тоненькие косички на макушке. И эти два героя – единственное, над чем можно тихонько похихикать во время сеанса, потому что остальные шутки либо слишком примитивные, либо просто непонятные детям, вроде «Я сантехник. Пришел поменять трубы. Кажется, Джон ест мало клетчатки»...

Кадр из фильма «Спарк. Герой вселенной»

В общем, для зрителей старше 14 лет «Спарк» покажется скорее испытанием, нежели приятным времяпрепровождением, тогда как малышам – самое то. Вот отличный повод занять детей мелькающей красной точкой на экране и поспать где-то между рабочей рутиной и семейными хлопотами.

Инна Син

В российском прокате с 1 июня 2017 года

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