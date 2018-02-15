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Киноафиша Рецензии «Махнем на луну»: Рецензия Киноафиши

«Махнем на луну»: Рецензия Киноафиши

15 февраля 2018 00:00
«Махнем на луну»: Рецензия Киноафиши
Куриные мозги спасают планету

Согласно легенде, давным-давно на землю напали инопланетяне и почти поработили её, но смелый кондор отобрал у них амулет безграничного могущества и изгнал захватчиков. Спустя поколения, пришельцы снова решили вернуться, и противостоять им сможет только потомок легендарного кондора — Орлуша. Беда только в том, что он вовсе не такой смелый и уже тем более не такой удачливый. Почти все дела, начатые Орлушей, оканчиваются полным крахом. Он неплохо играет в футбол и встречается с красивой девушкой. Однако, из-за своей глупости Орлуша умудряется не только испортить отношения, но и сослать маму своей невесты в плен к инопланетянам. Теперь именно ему предстоит спасать землю от беды, и именно глупость должна стать главным козырем героя. Если, конечно, он снова всё не испортит.

Кадр из фильма «Махнём на луну»
Кадр из фильма «Махнём на луну»

Перед просмотром «Махнём на луну» (в оригинале «Кондорито: фильм», а в англоязычной версии вообще «Космическая курица») нужно понимать всю предысторию персонажа. Для российской публики этот мультфильм взялся практически из ниоткуда — творение совершенно не известной нам чилийско-перуанской мультипликации. Причём, в отличие от «Ледникового периода», «Зверополиса» и прочих популярных мультфильмов последних лет, здесь речь не идёт о мире антропоморфных животных (эту тему остроумно высмеял Сэт Роген в «Полном расколбасе»). Орлуша действительно живёт среди людей, пусть некоторые из них и выглядят странно. Но всё дело в том, что для всей Южной Америки, а также значительной части США и Мексики это настоящая легенда. В оригинале персонажа зовут Condorito (то есть маленький кондор), он создан чилийским карикатуристом Пепо почти 70 лет назад, и ему даже поставили памятник.

Кадр из фильма «Махнём на луну»
Кадр из фильма «Махнём на луну»

Поэтому для обоих американских континентов «Махнём на луну» выглядит не очередным творением 3D-анимации, а долгожданным воплощением классических комиксов. Но проблема в том, что большинство оригинальных историй о нём очень короткие — просто забавные сценки на несколько страниц. И ровно так же выглядит и полнометражный мультфильм. В нём действительно очень много остроумных гэгов, причём именно взрослых. Есть шутки на тему отношений мужчин и женщин, комплекса неполноценности, симуляции в футболе, благотворительности и просто немало довольно пошлых намёков, которые дети не заметят, а их родители точно оценят. При этом можно найти и откровенные отсылки к легендам кинематографа: копирование речи магистра Йоды, оркестр с «Титаника», поездка на тачке из «Индианы Джонса» и ещё множество других.

Кадр из фильма «Махнём на луну»
Кадр из фильма «Махнём на луну»

Но всё это вписано в достаточно банальный и не всегда стройный сюжет. Есть неуклюжий герой, который и становится причиной всех бед. Есть настолько же нелепый лидер инопланетян, страдающий комплексами. Главный герой — единственный, кто может спасти землю именно из-за своего низкого интеллекта (подобное уже было в «Футураме»). Злая тёща, красавчик, озабоченный только своей машиной, ну и далее буквально на каждого персонажа и событие можно повесить табличку «клише». Собственно, именно на этом и были построены оригинальные комиксы. Возможно, и здесь авторам стоило делать не одну целостную линию, а несколько более коротких, но остроумных сюжетов, чтобы не затягивать историю и не отвлекать зрителя от удачных шуток. Но, видимо, современный кинематограф требует что-то целостное и глобальное. Хотя на самом деле разбираться в деталях сюжета, скорее всего, будут только критики, простые зрители могут придраться разве что к анимации, которая явно проигрывает последним крупным творениям. «Махнём на луну» длится не очень долго, и в нём действительно немало смешных моментов, поэтому над ним можно просто посмеяться, не вдумываясь в содержание. А драматическая составляющая нужна не всем и не всегда.

Алексей Хромов

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Махнём на луну»

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