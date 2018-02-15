«Махнем на луну»: Рецензия Киноафиши

Куриные мозги спасают планету

Согласно легенде, давным-давно на землю напали инопланетяне и почти поработили её, но смелый кондор отобрал у них амулет безграничного могущества и изгнал захватчиков. Спустя поколения, пришельцы снова решили вернуться, и противостоять им сможет только потомок легендарного кондора — Орлуша. Беда только в том, что он вовсе не такой смелый и уже тем более не такой удачливый. Почти все дела, начатые Орлушей, оканчиваются полным крахом. Он неплохо играет в футбол и встречается с красивой девушкой. Однако, из-за своей глупости Орлуша умудряется не только испортить отношения, но и сослать маму своей невесты в плен к инопланетянам. Теперь именно ему предстоит спасать землю от беды, и именно глупость должна стать главным козырем героя. Если, конечно, он снова всё не испортит.

Кадр из фильма «Махнём на луну»

Перед просмотром «Махнём на луну» (в оригинале «Кондорито: фильм», а в англоязычной версии вообще «Космическая курица») нужно понимать всю предысторию персонажа. Для российской публики этот мультфильм взялся практически из ниоткуда — творение совершенно не известной нам чилийско-перуанской мультипликации. Причём, в отличие от «Ледникового периода», «Зверополиса» и прочих популярных мультфильмов последних лет, здесь речь не идёт о мире антропоморфных животных (эту тему остроумно высмеял Сэт Роген в «Полном расколбасе»). Орлуша действительно живёт среди людей, пусть некоторые из них и выглядят странно. Но всё дело в том, что для всей Южной Америки, а также значительной части США и Мексики это настоящая легенда. В оригинале персонажа зовут Condorito (то есть маленький кондор), он создан чилийским карикатуристом Пепо почти 70 лет назад, и ему даже поставили памятник.

Кадр из фильма «Махнём на луну»

Поэтому для обоих американских континентов «Махнём на луну» выглядит не очередным творением 3D-анимации, а долгожданным воплощением классических комиксов. Но проблема в том, что большинство оригинальных историй о нём очень короткие — просто забавные сценки на несколько страниц. И ровно так же выглядит и полнометражный мультфильм. В нём действительно очень много остроумных гэгов, причём именно взрослых. Есть шутки на тему отношений мужчин и женщин, комплекса неполноценности, симуляции в футболе, благотворительности и просто немало довольно пошлых намёков, которые дети не заметят, а их родители точно оценят. При этом можно найти и откровенные отсылки к легендам кинематографа: копирование речи магистра Йоды, оркестр с «Титаника», поездка на тачке из «Индианы Джонса» и ещё множество других.

Кадр из фильма «Махнём на луну»

Но всё это вписано в достаточно банальный и не всегда стройный сюжет. Есть неуклюжий герой, который и становится причиной всех бед. Есть настолько же нелепый лидер инопланетян, страдающий комплексами. Главный герой — единственный, кто может спасти землю именно из-за своего низкого интеллекта (подобное уже было в «Футураме»). Злая тёща, красавчик, озабоченный только своей машиной, ну и далее буквально на каждого персонажа и событие можно повесить табличку «клише». Собственно, именно на этом и были построены оригинальные комиксы. Возможно, и здесь авторам стоило делать не одну целостную линию, а несколько более коротких, но остроумных сюжетов, чтобы не затягивать историю и не отвлекать зрителя от удачных шуток. Но, видимо, современный кинематограф требует что-то целостное и глобальное. Хотя на самом деле разбираться в деталях сюжета, скорее всего, будут только критики, простые зрители могут придраться разве что к анимации, которая явно проигрывает последним крупным творениям. «Махнём на луну» длится не очень долго, и в нём действительно немало смешных моментов, поэтому над ним можно просто посмеяться, не вдумываясь в содержание. А драматическая составляющая нужна не всем и не всегда.

Алексей Хромов

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Махнём на луну»