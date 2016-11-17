«Супергерои»: Рецензия Киноафиши

Случайные герои

Южнокорейский режиссер Кюнг Хо Ли не оставляет попыток снять анимацию о настоящем герое. В 2012 году на экраны вышла его работа «Пушистые против зубастых» – про не по размеру храбрую коалу, которая бросила вызов дарвиновской теории и пошла против законов пищевой цепи. Лента о плюшевой внешности и железном характере более чем пересекается с «Супергероями», совместного авторства с Вонджа Ли.

Кадр из мультфильма «Супергерои»

Здесь милый и застенчивый Сэм – настоящее травоядное в мире людей. Ему не везет на работе, неудача обрушивается на него всякий раз, когда он пытается сделать нечто важное, например, предложение своей девушке. Его появление всегда эпично сопровождается взрывами, авариями и коричневым дымком, оставляемым роботом-вонючкой. Собственно, роботы – единственные его друзья, они и авторы хаоса и его разгребатели. Механические только внутри, внешне они имеют довольно милый вид и не лишены харизмы, чувства юмора и «плотских» желаний, вроде горячего хот-дога. Так, во время очередной попытки вручить кольцо избраннице, Сэм и его команда сталкивается со злом, традиционно маленьким, толстым и страдающим комплексом власти. Этот негодяй по имени Оскар без памяти влюблен в мэра города, поэтому также готовится преподнести даме сердца кольцо, воздушные шары и робота-разрушителя. А столкновение интересов добра и зла происходит из-за символического аксессуара – обручального кольца.

Кадр из мультфильма «Супергерои»

В «Супергероях» есть все свойства хорошей, качественной анимации для детей: гимн любви, человеческой простоте, геройству без генетических вмешательств и технических примочек, а также незамысловатый сюжет, в котором нет сложных, противоречивых персонажей (хотя им бы мог быть робот Виктор, питающий и любовь, и ненависть к своему создателю). Все это подается с щепоткой доброго юмора. А в качестве изюминки для взрослых – намек на големский конфликт андроида и человека.

Кадр из мультфильма «Супергерои»

Это обаятельный мультфильм, где среди футуристических дорог и грандиозных парков аттракционов в полной гармонии живут люди и роботы. Лента – не очередной супермэнский блокбастер, тиражирующий голливудские клише «настоящего мужчины», а вполне достойный представитель серии фильмов про «обычного парня».

«Глянцевая» графика картины представляет собой улучшенную версию «Суперсемейки», с добавлением «гладкости» и «округлости», свойственной азиатской анимации (с пухлыми, как будто детскими, машинками и шарообразными неуклюжими роботами-убийцами). Особым шармом обладает мир, детально созданный аниматорами – яркий, почти игрушечный, чем-то напоминающий трехмерную вселенную метрополиса «Города героев». Так что технически, фильм выполнен, очевидно, лучше предыдущих работ Кюнг Хо Ли: «Пушистые против зубастых» (отсылку к которому, кстати, можно заметить и в самом мультфильме) и «Наживка для акулы: Не очень страшное кино» 2007, также совместного производства Кореи и США.

Кадр из мультфильма «Супергерои»

Если не ждать от этой картины того, на что она заявку не подавала, а именно на место в одном ряду с гигантами индустрии вроде Disney или Pixar, или особую отметку на кинофестивалях, можно убедиться, что «Супергерои» качественное семейное кино. Не отягощенный трагическими коллизиями, фильм смотрится легко, не нагоняя скуку, и оставляет после себя приятное послевкусие.

Инна Син

В российском прокате с 17 ноября 2016 года

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