Доктор Динозавров - основной трейлер
Доктор Динозавров. Основной трейлер

Дата публикации: 8 июля 2025
Доктор Динозавров – Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» – всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!
Екатерина Воскресенская 30 августа 2025, 18:35
Оценка
Отвратительный мультфильм, просто ужас. Первый раз пишу отзыв, про фильм я бы не написала, но тут мультик, который смотрят дети! Такое ощущение, что цензуру вообще не проходил. Мы повели своих двух детей, они сидят, мало того, что никому не интересно, так еще и очень много агрессии, экспрессии, проталкивания неправильных деструктивных ценностей. Если и идти с детьми на него, то параллельно объяснять, что «хорошо», а что нет. Никакого удовольствия не получили.
Дарья Смагина 2 сентября 2025, 18:53
Оценка
Ходили в кино с сыном 7 лет. И первые минут 20 я очень сомневалась, что он стоит просмотра. Хотелось просто встать и уйти. Первое, что смутило в мультике 6+ - любовная линия между детьми. В шесть лет, кажется, рановато об этом думать. При чем сопровождалась эта линия лейт-мотивом из JONY «Ты беспощадна», которая никак не вписывалась в мультяшные декорации. Сцены школьного буллинга как будто бы были оправданы глупым поведением отца (ну оно объективно не очень-то адекватное). А потом там появился Момоа-подобный мужик, который должен научить главного героя мужественности (что?). Да и подростковое бунтарство (которое, прямо сказать, удалось) - не лучший посыл для шестилеток. Но я ждала динозавров. И как только дождалась, не пожалела - со своей взрослой колокольни, видавшей фильмы.
О чем этот мультик, я так и не смогла сформулировать. Зачем его показывать детям - не очень понятно. Для профилактики сексизма? Ну не в шесть же лет...
А вот взрослым здесь будет, что оценить. Во-первых, это довольно качественная мультпликация. Вставки под аниме достойны отдельного внимания - сделаны прекрасно. Здесь мног отсылок: "Звездные войный", "Маугли", "Старски и Хатч", "Дюна", "Как приручить дракона" и многое другое. Интересно обыграли и высмеяли западную культуру с их Великобротанскими ценностями. Ну и да, напомнили, что дети как бы тоже люди (хотя это такое невозможное клише, что аж стыдно).
yu.yakovleva 4 сентября 2025, 11:22
Оценка
Ставлю 2 звезды только за графику и качественную картинку. Я смотрела в выходной день, в хорошем комфортном кинотеатре. Но это не спасло мультфильм от ухода зрителей из зала. Ушло с середины процентов 70, потом и я ушла. Весь мультфильм основан на том, что ребёнка буллят в школе, он ненавидит этот музей и всеми правдами и неправдами готов от него избавиться, буквально ненавидит своего отца, стесняется его, в прошлом ведёт себя, мягко выражаясь, странно. Про мать в мультике нет ни слова. Подборка музыки - это вообще ужас ужасный 🙄 \"Ты беспощадна\" (Jony), \"Знаешь ли ты\" (Максим), ещё что-то подобное. Мультик, вроде как, позиционируется как детский, но от врезки музыки даже взрослые вздрогнули. В общем, пришлось смириться с бесполезной тратой 600 рублей и идти гулять с середины мультфильма, сил дальше смотреть эту фигню не оставалось.
Дина Курбангалиева 18 сентября 2025, 13:13
Отвратительный мультфильм,ни коем случаи не ходите с детьми.Один негатив и испорченное настроение.Мысль такова что не надо уважать родителей и ценить, очень пожалела что пришла
Дина Курбангалиева 18 сентября 2025, 13:21
Как такое можно допускают к просмотру,вообще не понимаю.
User 30 сентября 2025, 09:48
Оценка
Отстой
Любовь Любовь 1 октября 2025, 19:06
Оценка
Девочкам очень пргравился. Красочгый, со смыслом и смотрится хорошо.
6.3 Доктор Динозавров
Доктор Динозавров анимация, 2025, Россия
