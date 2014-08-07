«Черепашки-ниндзя»: Рецензия Киноафиши

Всякий раз, когда Голливуд самозабвенно сигает на очередное дно абсурда, снизу – из Голливуда же – уверенно барабанят кулаком. Стоило встать на страже Галактики вооруженному до зубов и саркастичному гопнику-еноту, как снизу, из нью-йоркской канализации, постучали черепашки-ниндзя. То, что вначале, три десятилетия назад, было задумано в качестве пародийного стеба, уже давно стало предметом коммерческого масскульта («Подобно любым детям, они необычайно быстро привязались к поп-культуре», – замечает черепаший отчим-наставник: крыс и мастер единоборств, обладатель висячих патриархальных китайских усов, набриолиненных каким-то магическим жиром). Канализация – «наш Хогвартс», «наша академия Ксавье», вдохновленно подытоживают четверо титанов нью-йоркского возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло. «Мы – ниндзя-черепахи-мутанты-подростки. Но мы можем говорить на взрослые темы», – кротко и лаконично замечают они же.

Взрослая тема в данном случае вовсе не та, о которой можно было бы подумать. Взрослая тема – исчерпывающее признание авторов фильма в первых же кадрах: «Ты даешь людям что-то, что им нравится, милое и легкое»; главное – побольше «пузырьков» и «пены». По части пузырьков и пены Джонатан Либесман, уроженец йоханнесбургского района № 9, преуспел на все сто. Непритязательный, хоть и богато декорированный визуальными эффектами, детский утренник компонуется с безобидными шутками про журналистов и классическими слезовыжимательными приемами. Последние тяжким грузом ложатся на плечи Меган Фокс («Совершенно понятно, что мы с этой цыпой замутили»), обладающей упругими формами и лицом, не способным выразить решительно ничего, кроме двух с половиной резиновых эмоций. Перенакачанные рептилии, помешанные на пицце и своем грядущем новогоднем хип-хоп-альбоме, – и те выглядят более живыми и человечными. Вероятно, как раз за счет вколотого им «средства против зла» – «мутагена, стимулирующего клеточное воспроизведение», благодаря каковому средству любая лабораторная крыса способна выучить восточные единоборства по самоучителю, выброшенному в канализацию.

Вообще, периодически, когда ненадолго выключаются шутки и включаются мутагеновые страсти, Либесман впадает в полуобморочный хоррор. Битва Шреддера, напоминающего разом о «Звездных войнах», «Трансформерах» и «Хищнике», с черепахами-качками, чьи шрамы, ссадины и разного рода косметологические проблемы камера фиксирует с безоглядным упорством, в иные мгновения вдруг отдает натуралистическим ужасом, отнюдь не рассчитанным на детскую аудиторию. В один прекрасный момент над фильмом даже нависает некое конрадовское сердце тьмы – когда авторы заводят рассказ о мальчике, осиротевшем на американской военной базе в Японии после того, как его отец сгинул в джунглях Вьетнама. Однако все вовремя спохватываются и, чтобы не соскользнуть в непредвиденный «Апокалипсис сегодня», возвращаются к проверенной, сертифицированной, старой доброй пене и пузырькам…

Сергей Терновский