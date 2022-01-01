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Полнометражные мультфильмы про супергероев
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Полнометражные мультфильмы про супергероев

Все 36 Онлайн
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Бэтмен: Душа дракона
Бэтмен: Душа дракона
6.0
боевик, приключения, анимация
2021, США
Лего Шазам: Магия и монстры
Лего Шазам: Магия и монстры
6.0
анимация, комедия, семейный
2020, США
Темная Лига справедливости: Война Апокалипсиса
Темная Лига справедливости: Война Апокалипсиса
7.0
боевик, анимация, фантастика
2020, США
Бен-10 против вселенной
Бен-10 против вселенной
5.0
боевик, приключения, анимация
2020, США
Герой Самсам
Герой Самсам
5.0
анимация, семейный, приключения
2019, Франция
Ким Пять-с-плюсом
Ким Пять-с-плюсом
5.0
комедия, приключения
2019, США
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
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8.0
анимация, детский
2018, США
Юные титаны, вперед!
Юные титаны, вперед!
6.0
анимация, фантастика
2018, США
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
8.0
анимация, приключения, фантастика
2018, США
Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен
7.0
анимация
2017, США / Австралия / Дания
DC девчонки-супергерои: Межгалактические игры
DC девчонки-супергерои: Межгалактические игры
6.0
комедия, анимация, фантастика, фэнтези, приключения, семейный
2017, США
Тёмная Лига справедливости
Тёмная Лига справедливости
7.0
анимация, фантастика, фэнтези, боевик
2017, США
Макс Стил
Макс Стил
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7.0
боевик, фантастика
2016, США
Пернатая банда
Пернатая банда
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5.0
семейный, детский, комедия, анимация, приключения
2016, Мексика / США
Супергерои
Супергерои
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4.0
анимация, приключения
2016, Корея / США
Бэтмен: Убийственная шутка
Бэтмен: Убийственная шутка
6.0
фантастика, боевик, триллер, драма, криминал
2016, США
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
6.0
анимация
2016, США
Бэтмен: Дурная кровь
Бэтмен: Дурная кровь
6.0
боевик, приключения, анимация
2016, США
LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости - Космическая битва
LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости - Космическая битва
6.0
боевик, приключения, анимация
2016, США
Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты
Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты
5.0
боевик, приключения, анимация
2015, США
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Супергероев и их приключения можно увидеть не только в кино. Собственно, и в кинематограф они перекочевали из мультиков или целых мультипликационных сериалов (а в них появились прямиком из комиксов).

Четыре лучших полнометражных мультфильмов про супергероев

Мультфильмы отлично подходят для детской аудитории, но многие из них с удовольствием посмотрят и взрослые. Далеко не у всех из них есть киноверсии, но подача историй с помощью анимации ничем не уступает кино – это чуть другой визуальный язык, тоже способный и на неожиданные удивляющие эффекты, и на метафоры, и на иронию.

Герой СамСам

Этот малыш – младший наследник целой династии супергероев, обладает сверхспособностями и проживает на магической СамПланете. Его СамПапа и СамМама доверяют его способностям и позволяют совершать космические путешествия на звездолете. Правда, в силу возраста он пока еще не слишком осторожен и осмотрителен. Но всегда готов вступить в борьбу со злыми силами. В частности, с правителем Марса, создавшим огромного монстра-мутанта, готового терроризировать других живых существ…

Во Франции существуют комиксы и мультсериал о приключениях этого персонажа.

Монстры против пришельцев

Милая и симпатичная Сьюзен Мерфи всего лишь мечтала выйти замуж за своего возлюбленного – Дерека. Конечно, на свадьбах случаются неприятные случаи, но на девушку обрушился супернеприятный. В прямом смысле – на нее упал метеорит, начиненный мощнейшим веществом во Вселенной под названием квантоний. Невеста каким-то образом впитала его мощь и приобрела прекрасные белые волосы. Казалось бы, прелесть. Если к ним не прилагается рост высотой с пятиэтажку. В итоге военные отправляют ее на засекреченную базу. К другим монстрам…

Чтобы снять, как девушка-гигант бродит по Сан-Франциско, пришлось строить макеты улиц.

Железный человек и Капитан Америка: Союз героев

Таскмастер отлично изучил навыки и умения Мстителей, и Красный Череп дает ему поручение: похитить Капитана Америку и Тони Старка и доставить к нему. На основе ДНК Роджерса он намерен создать армию, состоящую из супервоинов. На что ему Старк – неизвестно, вероятно, для комплекта. Пока эта парочка сражается с подразделением «Гидры», у Тони уводят ценное оружие – репульсорную пушку. А Стив проигрывает бой Таскмастеру и в результате похищен…

Сеттинг той же вселенной, где происходит действие «Железного человека» и «Халка».

Астробой

Метрополис – воздушный город (он буквально висит в воздухе). Конечно, технологии в нем развиты на высоком уровне. Гений робототехники доктор Тэнма создает роботов для всесторонней помощи людям. Он – отец-одиночка, а его сын Тоби – вундеркинд, живо интересующийся военной техникой. Однажды по недосмотру коллеги его отца – доктора Элифана – мальчик оказывается наедине с обезумевшим роботом, и тот натурально распыляет его взрывом. От ребенка не остается ничего, кроме кепочки. Но застрявший в ней волосок поможет его безутешному родителю «воскресить» сына…

Носатый мужчина в очках и красной кепке – это безобидная карикатура и намек на создателя одноименной манги, Осаму Тэдзуку.

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