Супергероев и их приключения можно увидеть не только в кино. Собственно, и в кинематограф они перекочевали из мультиков или целых мультипликационных сериалов (а в них появились прямиком из комиксов).

Четыре лучших полнометражных мультфильмов про супергероев

Мультфильмы отлично подходят для детской аудитории, но многие из них с удовольствием посмотрят и взрослые. Далеко не у всех из них есть киноверсии, но подача историй с помощью анимации ничем не уступает кино – это чуть другой визуальный язык, тоже способный и на неожиданные удивляющие эффекты, и на метафоры, и на иронию.

Герой СамСам

Этот малыш – младший наследник целой династии супергероев, обладает сверхспособностями и проживает на магической СамПланете. Его СамПапа и СамМама доверяют его способностям и позволяют совершать космические путешествия на звездолете. Правда, в силу возраста он пока еще не слишком осторожен и осмотрителен. Но всегда готов вступить в борьбу со злыми силами. В частности, с правителем Марса, создавшим огромного монстра-мутанта, готового терроризировать других живых существ…

Во Франции существуют комиксы и мультсериал о приключениях этого персонажа.

Монстры против пришельцев

Милая и симпатичная Сьюзен Мерфи всего лишь мечтала выйти замуж за своего возлюбленного – Дерека. Конечно, на свадьбах случаются неприятные случаи, но на девушку обрушился супернеприятный. В прямом смысле – на нее упал метеорит, начиненный мощнейшим веществом во Вселенной под названием квантоний. Невеста каким-то образом впитала его мощь и приобрела прекрасные белые волосы. Казалось бы, прелесть. Если к ним не прилагается рост высотой с пятиэтажку. В итоге военные отправляют ее на засекреченную базу. К другим монстрам…

Чтобы снять, как девушка-гигант бродит по Сан-Франциско, пришлось строить макеты улиц.

Железный человек и Капитан Америка: Союз героев

Таскмастер отлично изучил навыки и умения Мстителей, и Красный Череп дает ему поручение: похитить Капитана Америку и Тони Старка и доставить к нему. На основе ДНК Роджерса он намерен создать армию, состоящую из супервоинов. На что ему Старк – неизвестно, вероятно, для комплекта. Пока эта парочка сражается с подразделением «Гидры», у Тони уводят ценное оружие – репульсорную пушку. А Стив проигрывает бой Таскмастеру и в результате похищен…

Сеттинг той же вселенной, где происходит действие «Железного человека» и «Халка».

Астробой

Метрополис – воздушный город (он буквально висит в воздухе). Конечно, технологии в нем развиты на высоком уровне. Гений робототехники доктор Тэнма создает роботов для всесторонней помощи людям. Он – отец-одиночка, а его сын Тоби – вундеркинд, живо интересующийся военной техникой. Однажды по недосмотру коллеги его отца – доктора Элифана – мальчик оказывается наедине с обезумевшим роботом, и тот натурально распыляет его взрывом. От ребенка не остается ничего, кроме кепочки. Но застрявший в ней волосок поможет его безутешному родителю «воскресить» сына…