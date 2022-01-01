Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мультфильмы про дружбу
Киноафиша Подборки Мультфильмы про дружбу

Мультфильмы про дружбу

Все 41 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Сказки серого волка
Сказки серого волка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2020, Великобритания
Зверополис
Зверополис
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
Форма голоса
Форма голоса
8.0
анимация, драма, мелодрама, аниме
2016, Япония
Маленький принц
Маленький принц
0.0
документальный
2015, Россия
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2012, Франция / Бельгия
Ральф
Ральф
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2012, США
Наруто 9: Путь ниндзя
Наруто 9: Путь ниндзя
7.0
приключения, фэнтези
2012, Япония
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, сказка
2010, США
Вверх
Вверх
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный, приключения
2009, США
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, анимация
2008, США
ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
Рататуй
Рататуй
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, анимация
2007, США
Тачки
Тачки
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия, анимация
2006, США
Сезон охоты
Сезон охоты
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, семейный, комедия
2006, США
Мадагаскар
Мадагаскар
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный
2005, США
За облаками
За облаками
6.0
драма, анимация, фантастика, аниме
2004, Япония
Лило и Стич
Лило и Стич
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, анимация, комедия
2002, США
Ледниковый период
Ледниковый период
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
Шрэк
Шрэк
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, комедия
2001, США
Корпорация Монстров
Корпорация Монстров
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Анимация Драма Мелодрама Аниме Боевик Приключения Семейный Комедия Документальный Фэнтези Сказка Фантастика Мюзикл Короткометражный Криминал Детский
Страна
Все Великобритания Япония США Россия Франция Бельгия СССР Ирландия
Год
Все 1940-1949 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Уметь дружить – величайший талант, а иметь друзей – большое счастье. Ссориться и конфликтовать можно и со всем миром, но когда он отвернется или покажет грозный оскал, поддержат только друзья. В одиночку можно и не справиться с трудностями.

Пять лучших мультфильмов про дружбу, которые стоит показать детям

Если в какой-то истории есть друзья – это всегда означает, что с тем персонажем, кого успевают полюбить зрители, может случиться что угодно, но не произойдет самого плохого…

«Стальной гигант», 1999

1957 год. Моряки замечают, что во время бури в небесах появился неопознанный летающий объект. Позже мальчик по имени Хогарт узнает, что на Земле оказался огромный робот чрезвычайно грозного вида. Но отважный парень не боится пришельца – а тот, как выясняется, вовсе не злобен. Точнее, он не представляет, чем добро отличается от зла. И его новый маленький друг умудряется растолковать ему это на примерах из комиксов. Но вскоре идиллия нарушается: секретный агент Кент Мэнсли принимает гостя из космоса за врага…

Брэд Берд создал эту ленту в память своей сестры Сьюзен – она была застрелена собственным мужем. Режиссер вложил в свою работу месседж: «Что, если бы у пистолета была душа и он не хотел быть оружием?»

«Зверополис», 2016

Джуди Хопс – крольчиха, мечтающая служить в органах охраны правопорядка. Родители беспокоятся за нее, а хулиганистый лисенок Гидеон смеется над ней, но ничто не в силах убить мечту! Она на отлично завершает учебу в полицейской академии и едет служить в большой звериный город. Но пока ей далеко до борьбы с настоящим опасным криминалом – она выписывает штрафы водителям на автостоянке да раскрывает махинации лиса Ника Уайлда с мороженым… Обоим неизвестно, что скоро произойдет!

Пурпурный цвет глаз для Джуди аниматоры выбрали, так как ее серый мех показался им тусклым. Им хотелось, чтобы она выглядела энергичной и оптимистичной.

«Рататуй», 2007

Реми – крысенок с выдающимся кулинарным талантом, во всем подражающий лучшему кулинару Франции Огюсту Гюсто. Но именно эксперименты с готовкой приводят к тому, что крысиную семью обнаруживают и выдворяют из дома. Потеряв родных и заплутавшись, Реми попадает в Париж и выбирается прямо возле знаменитого ресторана, где работал его уже покойный кумир. Проникнув на кухню, он замечает, что уборщик-новичок Альфредо нечаянно портит готовое блюдо. Желание помочь парню приводит к дружбе крысеныша с человеком, и они начинают сотрудничать…

Чтобы создать реалистичную компостную кучу, художники сложили 15 разных продуктов и искусственно «сгнили» их, в процессе исследуя и фотографируя.

«Как приручить дракона», 2010

Сын вождя племени викингов Иккинг не похож на других мальчишек – он слабее и неудачливее. Он мечтает хоть раз защитить родной остров от драконьей атаки и убить хоть одну рептилию. Ему удается соорудить удачную ловушку и поймать одного из атакующих врагов. Но добить беспомощное животное мальчик не в силах – он отпускает его. Позже найдя раненого дракона в скальной долине, он помогает ему выжить и вновь научиться летать…

Из-за популярности картины приюты для бездомных зверей сообщали, что у множества черных котов нашлись хозяева. Разумеется, котиков называли Беззубиками!

Зрители правы: в создании образа этого персонажа учитывался внешний вид кошек.

А еще собак, лошадей, гигантской саламандры и Стича.

«Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», 2012

Она – крошечная мышь, живущая в мышином интернате, где воспитательница любит пугать воспитанников огромными злыми тварями, проживающими наверху. Он – большой, но бедный и постоянно голодный медведь. Ему удается поймать Селестину, и он хочет съесть ее – но она отговаривает его от этой глупой идеи и взамен приводит к погребу, полному сладостей, а позже спасает от полиции. Оказывается, они родственные души! Она мечтает стать художницей, а он потому и нищий, что пошел вопреки воле семьи, заставляющей его стать судьей. А он хочет в артисты эстрады…

В комнате медвежонка в начале висит постер к предыдущей работе режиссера Стефана Обье «Паника в деревне» (2009).

Выбор редакции
Фокус-покус: топ-12 мистических сериалов про ведьм и магию
Фокус-покус: топ-12 мистических сериалов про ведьм и магию
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
Оригинальные проекты от отечественных онлайн-кинотеатров, которые выходят в апреле
Оригинальные проекты от отечественных онлайн-кинотеатров, которые выходят в апреле
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши