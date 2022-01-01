Уметь дружить – величайший талант, а иметь друзей – большое счастье. Ссориться и конфликтовать можно и со всем миром, но когда он отвернется или покажет грозный оскал, поддержат только друзья. В одиночку можно и не справиться с трудностями.

Пять лучших мультфильмов про дружбу, которые стоит показать детям

Если в какой-то истории есть друзья – это всегда означает, что с тем персонажем, кого успевают полюбить зрители, может случиться что угодно, но не произойдет самого плохого…

«Стальной гигант», 1999

1957 год. Моряки замечают, что во время бури в небесах появился неопознанный летающий объект. Позже мальчик по имени Хогарт узнает, что на Земле оказался огромный робот чрезвычайно грозного вида. Но отважный парень не боится пришельца – а тот, как выясняется, вовсе не злобен. Точнее, он не представляет, чем добро отличается от зла. И его новый маленький друг умудряется растолковать ему это на примерах из комиксов. Но вскоре идиллия нарушается: секретный агент Кент Мэнсли принимает гостя из космоса за врага…

Брэд Берд создал эту ленту в память своей сестры Сьюзен – она была застрелена собственным мужем. Режиссер вложил в свою работу месседж: «Что, если бы у пистолета была душа и он не хотел быть оружием?»

«Зверополис», 2016

Джуди Хопс – крольчиха, мечтающая служить в органах охраны правопорядка. Родители беспокоятся за нее, а хулиганистый лисенок Гидеон смеется над ней, но ничто не в силах убить мечту! Она на отлично завершает учебу в полицейской академии и едет служить в большой звериный город. Но пока ей далеко до борьбы с настоящим опасным криминалом – она выписывает штрафы водителям на автостоянке да раскрывает махинации лиса Ника Уайлда с мороженым… Обоим неизвестно, что скоро произойдет!

Пурпурный цвет глаз для Джуди аниматоры выбрали, так как ее серый мех показался им тусклым. Им хотелось, чтобы она выглядела энергичной и оптимистичной.

«Рататуй», 2007

Реми – крысенок с выдающимся кулинарным талантом, во всем подражающий лучшему кулинару Франции Огюсту Гюсто. Но именно эксперименты с готовкой приводят к тому, что крысиную семью обнаруживают и выдворяют из дома. Потеряв родных и заплутавшись, Реми попадает в Париж и выбирается прямо возле знаменитого ресторана, где работал его уже покойный кумир. Проникнув на кухню, он замечает, что уборщик-новичок Альфредо нечаянно портит готовое блюдо. Желание помочь парню приводит к дружбе крысеныша с человеком, и они начинают сотрудничать…

Чтобы создать реалистичную компостную кучу, художники сложили 15 разных продуктов и искусственно «сгнили» их, в процессе исследуя и фотографируя.

«Как приручить дракона», 2010

Сын вождя племени викингов Иккинг не похож на других мальчишек – он слабее и неудачливее. Он мечтает хоть раз защитить родной остров от драконьей атаки и убить хоть одну рептилию. Ему удается соорудить удачную ловушку и поймать одного из атакующих врагов. Но добить беспомощное животное мальчик не в силах – он отпускает его. Позже найдя раненого дракона в скальной долине, он помогает ему выжить и вновь научиться летать…

Из-за популярности картины приюты для бездомных зверей сообщали, что у множества черных котов нашлись хозяева. Разумеется, котиков называли Беззубиками!

Зрители правы: в создании образа этого персонажа учитывался внешний вид кошек.

А еще собак, лошадей, гигантской саламандры и Стича.

«Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», 2012

Она – крошечная мышь, живущая в мышином интернате, где воспитательница любит пугать воспитанников огромными злыми тварями, проживающими наверху. Он – большой, но бедный и постоянно голодный медведь. Ему удается поймать Селестину, и он хочет съесть ее – но она отговаривает его от этой глупой идеи и взамен приводит к погребу, полному сладостей, а позже спасает от полиции. Оказывается, они родственные души! Она мечтает стать художницей, а он потому и нищий, что пошел вопреки воле семьи, заставляющей его стать судьей. А он хочет в артисты эстрады…