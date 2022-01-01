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Мультфильмы для всей семьи

Все 81 Онлайн
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Кощей. Начало
Кощей. Начало
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, семейный
2021, Россия
Спирит Непокорный
Спирит Непокорный
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, вестерн, приключения, семейный
2021, США
Огрики
Огрики
6.0
приключения, анимация, семейный
2021, Германия / Бельгия
Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
Смотреть за 1 рубль
3.0
анимация, комедия, семейный
2021, Канада / Китай
Душа
Душа
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
Камуфляж и шпионаж
Камуфляж и шпионаж
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, фантастика, семейный
2019, США
Эверест
Эверест
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2019, США
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский
2019, США
Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
Вперёд
Вперёд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, комедия
2018, США
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, детский
2018, США
Волшебный парк Джун
Волшебный парк Джун
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
Ральф против интернета
Ральф против интернета
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
Смолфут
Смолфут
7.0
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
Потерянное звено
Потерянное звено
7.0
анимация
2018, США / Канада
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный
2018, Германия
Гадкий я 3
Гадкий я 3
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, комедия, анимация
2017, США
Тайна Коко
Тайна Коко
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения
2017, США
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Нет ничего лучше, чем провести пару часов в окружении самых родных людей на свете — собственных детей. Правда, собрать маленьких непосед вместе бывает не так-то просто. Но есть беспроигрышный вариант — позвать их смотреть мультфильм для всей семьи.

Уверяем, что одинаковое удовольствие от просмотра получат и родители, и ребенок. Взрослые окунутся в давно забытый мир анимационных приключений и вспомнят, что когда-то тоже были детьми. А малышам будет приятно знать, что мама и папа разделяют их интересы и наконец-то запомнят, как зовут того самого ковбоя из «Истории игрушек» или рыбку из «Русалочки».

В нашу подборку вошли как зарубежные хиты, так и любимые советские мультфильмы, но всех их объединяет одно: они помогут родителям лучше узнать своих детей, а детям — научиться ценить своих близких.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы для всей семьи в хорошем качестве.

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