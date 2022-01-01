Нет ничего лучше, чем провести пару часов в окружении самых родных людей на свете — собственных детей. Правда, собрать маленьких непосед вместе бывает не так-то просто. Но есть беспроигрышный вариант — позвать их смотреть мультфильм для всей семьи.

Уверяем, что одинаковое удовольствие от просмотра получат и родители, и ребенок. Взрослые окунутся в давно забытый мир анимационных приключений и вспомнят, что когда-то тоже были детьми. А малышам будет приятно знать, что мама и папа разделяют их интересы и наконец-то запомнят, как зовут того самого ковбоя из «Истории игрушек» или рыбку из «Русалочки».

В нашу подборку вошли как зарубежные хиты, так и любимые советские мультфильмы, но всех их объединяет одно: они помогут родителям лучше узнать своих детей, а детям — научиться ценить своих близких.

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