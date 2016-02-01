Никита Кожемяка, 2017

- «Никита Кожемяка» - это первый украинский мультфильм в формате 3D

- В основе мультфильма «Никита Кожемяка» лежит одноимённая сказка Антона Сияники

- Работа над фильмом была начата ещё в 2007 году, после чего практически сразу приостановилась и возобновилась уже в 2011 году. Однако и в 2011-ом возникли проблемы, в результате чего мультфильм был выпущен в 2016 году

- Изначально фильм делался на английском языке, а затем был переозвучен на украинский

- В первой версии мультфильма «Никита Кожемяка» было больше персонажей

- Озвучивший нескольких персонажей Виктор Андриенко также занимался постановкой анимационных сцен

- Над мультфильмом «Никита Кожемяка» работала команда из более чем 200 человек

- Музыка к картине была записана Сергеем Круценко, а также оркестром из 62 человек

- Всего для фильма было записано семь песен. Одну из них исполняет известная в Украине певица Злата Огневич

- В 2013 году один из продюсеров фильма заявил о том, что в планах выпустить также два сиквела

- Бюджет фильма составил 3,5 миллиона долларов