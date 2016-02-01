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Никита Кожемяка Никита Кожемяка
Киноафиша Фильмы Никита Кожемяка
Mykyta Kozhumyaka

Никита Кожемяка, 2017

2017 / Украина
5.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Маленький сын богатыря Никита отправляется на поиски дракона, чтобы доказать отцу свою храбрость.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Никита Кожемяка» - это мультфильм украинского производства, созданный постановщиком Мануком Депояном, для которого картина является дебютом. В основе сюжета лежит одноимённая сказка Антона Сияники. Проект пережил многое с 2007 года, за это время дважды он закрывался. 

Все мы слышали об известном герое Никите Кожемяке. Однако не все знают, как именно он начинал свой путь. Будучи ещё мальчиком, воспитанным в семье великого богатыря, он захотел повторить подвиги отца. Вот только могучий Кожемяка считает, что сын ещё слишком мал для геройства. Поэтому Никита решает доказать всем, что он уже способен одолеть самого дракона!

- «Никита Кожемяка» - это первый украинский мультфильм в формате 3D

- В основе мультфильма «Никита Кожемяка» лежит одноимённая сказка Антона Сияники

- Работа над фильмом была начата ещё в 2007 году, после чего практически сразу приостановилась и возобновилась уже в 2011 году. Однако и в 2011-ом возникли проблемы, в результате чего мультфильм был выпущен в 2016 году

- Изначально фильм делался на английском языке, а затем был переозвучен на украинский

- В первой версии мультфильма «Никита Кожемяка» было больше персонажей

- Озвучивший нескольких персонажей Виктор Андриенко также занимался постановкой анимационных сцен

- Над мультфильмом «Никита Кожемяка» работала команда из более чем 200 человек

- Музыка к картине была записана Сергеем Круценко, а также оркестром из 62 человек

- Всего для фильма было записано семь песен. Одну из них исполняет известная в Украине певица Злата Огневич

- В 2013 году один из продюсеров фильма заявил о том, что в планах выпустить также два сиквела

- Бюджет фильма составил 3,5 миллиона долларов

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Не смотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…

5.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 2 августа 2017
Премьера в мире 1 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Манук Депоян
Манук Депоян
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Никита Кожемяка 2 постера
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Наша рецензия
Первый полнометражный анимационный украинский фильм, снятый с использованием 3D технологий «Никита Кожемяка» можно назвать действительно матёрым волком — повидал он немало. Задуманный ещё в далёком 2007 году, — в том самом, в котором «сентябрь горит, убийца плачет», — он успел несколько раз запуститься в производство, заморозиться, закрыться в принципе, а потом буквально воскреснуть из мрака и замогильным голосом вопрошать о новых добавках бюджета. А…
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