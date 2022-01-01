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Лучшие мультфильмы Pixar
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Лучшие мультфильмы Pixar

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Лука
Лука
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
Душа
Душа
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
История игрушек 4
История игрушек 4
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
Вперёд
Вперёд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, детский
2018, США
Тачки 3
Тачки 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский, анимация, приключения
2017, США
Тайна Коко
Тайна Коко
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения
2017, США
В поисках Дори
В поисках Дори
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения, анимация
2016, США
Головоломка
Головоломка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2015, США
Хороший динозавр
Хороший динозавр
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, фэнтези, анимация, семейный
2015, США
Университет монстров
Университет монстров
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2012, США
История игрушек: Большой побег
История игрушек: Большой побег
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
Вверх
Вверх
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный, приключения
2009, США
ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
Рататуй
Рататуй
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, анимация
2007, США
Тачки
Тачки
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия, анимация
2006, США
Суперсемейка
Суперсемейка
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, семейный, боевик, приключения, анимация
2004, США
В поисках Немо
В поисках Немо
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
Корпорация Монстров
Корпорация Монстров
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
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За появление студии Pixar мы бесконечно благодарны Джорджу Лукасу (да, тому самому, из «Звездных войн»). Джордж основал Pixar в 1979 году, затем продал ее Стиву Джобсу, а уже в 2006 она стала частью Disney.

Хотя сейчас логотипы Disney и Pixar всегда рядом на новых постерах анимационных картин, порой не сразу обращаешь внимание, чей именно мультфильм сейчас покажут. Но во время просмотра обязательно поймаешь себя на мысли «мультик пиксаровский», если картина оказывается очень серьезной и цепляющей за душу. Фирменный стиль Pixar — это важные посылы о семье и своей личности, о выборе и стремлениях, о потерях и поисках. Мультфильмы от Pixar уж точно нельзя назвать «детскими». Редкий взрослый зритель сможет удержаться от слез во время просмотра «Тайны Коко» или «Истории игрушек». На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы Pixar в хорошем качестве.

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