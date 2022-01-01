За появление студии Pixar мы бесконечно благодарны Джорджу Лукасу (да, тому самому, из «Звездных войн»). Джордж основал Pixar в 1979 году, затем продал ее Стиву Джобсу, а уже в 2006 она стала частью Disney.

Хотя сейчас логотипы Disney и Pixar всегда рядом на новых постерах анимационных картин, порой не сразу обращаешь внимание, чей именно мультфильм сейчас покажут. Но во время просмотра обязательно поймаешь себя на мысли «мультик пиксаровский», если картина оказывается очень серьезной и цепляющей за душу. Фирменный стиль Pixar — это важные посылы о семье и своей личности, о выборе и стремлениях, о потерях и поисках. Мультфильмы от Pixar уж точно нельзя назвать «детскими». Редкий взрослый зритель сможет удержаться от слез во время просмотра «Тайны Коко» или «Истории игрушек». На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы Pixar в хорошем качестве.