В каком порядке смотреть все мультфильмы про Трех богатырей по хронологии

Полнометражные мультфильмы рассказывают о приключениях богатырей из былин – Алеши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича. На протяжении нескольких серий главные герои будут сражаться с Бабой Ягой, Соловьем-Разбойником и прочими известными злодеями. Но это развлекательный проект, поэтому здесь нет эпичных битв и патриотических речей. По сути, все сводится к приключениям и ненавязчивому юмору. Смотреть франшизу нужно в следующем хронологическом порядке.

2010 – «Три богатыря и Шамаханская царица»

Когда-то Шамаханская царица считалась первой красавицей на Востоке. Но прошли годы, кожа сморщилась, волосы поредели, зубы начали выпадать. Однако царица намерена вернуть красоту и юность. Всего-то и нужно, что пролить слезы тысячи красавиц на Дерево Молодости.

Шамаханская царица влюбляет в себя Князя Киевского, чтобы тот заставил красавиц Руси рыдать. Правда, коварная старушка не учла, что в дело вмешаются знаменитые богатыри.

2012: «Три богатыря на дальних берегах»

Не планировали богатыри отдыхать, но волей-неволей отправились в отпуск. Баба Яга заслала Алешу, Добрыню и Илью на дальний остров. Здесь обитают туземные племена и ужасный Гомума.

Но не только богатырям предстоит сражаться со злом. На родине Баба Яга с купцом Колываном планируют свержение Князя Киевского. Кто сможет помочь, если богатыри за семью морями? Но оказалось, что их жены тоже не лыком шиты. А уж коню Юлию не привыкать давать отпор.

2015 – «Три богатыря: Ход конем»

Придворный конь тайно слушает беседу бояр и паникует. Ведь в отношении Князя Киевского затевается очередной заговор! Но бежать Юлию не к кому – богатыри опять отправились в дальние страны за очередными разбойниками.

Что делать, и как защитить князя? Но конь не зря получил место при дворе. Он – знатный стратег. По крайней мере, Юлий в этом уверен. И он попытается спасти всех и Князя – в первую очередь. Но, как обычно, проблем от коня будет больше, чем помощи…

2017 – «Три богатыря и Морской царь»

Семейные проблемы есть у всех, в том числе у богатырей. Уже несколько месяцев они не совершали подвигов, поэтому затосковали. А тут еще и жены масла в огонь подливают. Как же выйдут из ситуации могучие силачи? Правильно! Отправятся за границу, чтобы добыть зуб дракона, дарующий мудрость и силу.

А в их отсутствие, в лучших традициях жанра, происходит глобальное бедствие. Морской царь решает жениться. Чтобы выбрать невесту, он затапливает Киев и превращает всех девушек в русалок. Кто поможет героям вернуть все, как было?

2017 – «Три богатыря и принцесса Египта»

В новогоднюю ночь богатырей ждет не праздник, а очередные приключения. Оказывается, что в году не 12 месяцев, а 13. И последний из них – Дурило – решил избавиться от статуса запасного. В канун Нового года он имитирует похищение жен богатырей, притворяется Дедом Морозом и предлагает силачам помощь.

Причем тут принцесса Египта, спросите вы? При том, что вся компания отправляется в страну пирамид. Дурило мечтает победить зиму. В очередной раз Алеша, Добрыня и Илья сразятся с врагами. А в самый разгар приключений восстанет Нефертити…

2018 – «Три богатыря и наследница престола»

Князь Киевский собрался выбрать наследника, точнее, наследницу. В случае его гибели престол унаследует родственница – Забава. Вместе с супругом Елисеем она учится в Царьграде.

Но у коварного правителя Василевса иные планы. В этот раз богатырям предстоит вернуть наследницу престола домой.