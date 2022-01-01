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Мультфильмы по комиксам
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Мультфильмы по комиксам

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Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
8.0
анимация, приключения, фантастика
2018, США
Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен
7.0
анимация
2017, США / Австралия / Дания
Бэтмен: Убийственная шутка
Бэтмен: Убийственная шутка
6.0
фантастика, боевик, триллер, драма, криминал
2016, США
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
6.0
анимация
2016, США
LEGO Бэтмен: В осаде
LEGO Бэтмен: В осаде
6.0
комедия, боевик, приключения, фантастика, короткометражный
2014, США
Тор: Сказания Асгарда
Тор: Сказания Асгарда
6.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2011, Канада
Новые Мстители: Герои завтрашнего дня
Новые Мстители: Герои завтрашнего дня
6.0
боевик, фантастика
2008, США
Хеллбой: Меч громов
Хеллбой: Меч громов
6.0
приключения, фантастика, фэнтези
2006, США
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Жанр
Все Анимация Приключения Фантастика Боевик Триллер Драма Криминал Комедия Короткометражный Фэнтези
Страна
Все США Австралия Дания Канада
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Экранизация комиксов в художественных фильмах имеет огромную популярность в наше время. Но задолго до «Железного человека», изображенного Робертом Дауни-младшим, и Джоша Бролин в образе Таноса уже существовали анимационные версии комиксов в виде отдельных мультфильмов и сериалов. Наверняка вы с ностальгией вспомните многосерийного «Человека-паука» 1967 года, которого можно было увидеть каждое утро по ТВ, или забавно нарисованную «Фантастическую четверку» 1978 года.

Учитывая, что комиксы сейчас переживают вторую волну успеха, многочисленные экранизации в стиле анимации не заставили себя ждать. Популярная «Харли Квинн» в виде сериала совсем не для детей по уровню жестокости и юмора, зато взрослый фанат этой героини будет в восторге. Или взять полнометражные мультфильмы «Бэтмен: Убийственная шутка» и «Человек-паук: Через вселенные». Это же самостоятельные картины, не уступающие по смыслу и размаху игровым фильмам. В общем, смотреть мультфильмы по комиксам онлайн — это отличное времяпровождение и вовсе не такое короткое, как может показаться неискушенному зрителю.

На портале Киноафиша вы можете смотреть мультфильмы по комиксам в хорошем качестве.

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