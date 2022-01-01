Экранизация комиксов в художественных фильмах имеет огромную популярность в наше время. Но задолго до «Железного человека», изображенного Робертом Дауни-младшим, и Джоша Бролин в образе Таноса уже существовали анимационные версии комиксов в виде отдельных мультфильмов и сериалов. Наверняка вы с ностальгией вспомните многосерийного «Человека-паука» 1967 года, которого можно было увидеть каждое утро по ТВ, или забавно нарисованную «Фантастическую четверку» 1978 года.

Учитывая, что комиксы сейчас переживают вторую волну успеха, многочисленные экранизации в стиле анимации не заставили себя ждать. Популярная «Харли Квинн» в виде сериала совсем не для детей по уровню жестокости и юмора, зато взрослый фанат этой героини будет в восторге. Или взять полнометражные мультфильмы «Бэтмен: Убийственная шутка» и «Человек-паук: Через вселенные». Это же самостоятельные картины, не уступающие по смыслу и размаху игровым фильмам. В общем, смотреть мультфильмы по комиксам онлайн — это отличное времяпровождение и вовсе не такое короткое, как может показаться неискушенному зрителю.

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