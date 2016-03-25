«Норм и несокрушимые»: Рецензия Киноафиши

Как царь-батюшка всея Арктики Америку покорял

Кадр из фильма «Норм и несокрушимые»

Эх, не царево это дело – за морскими котиками по сугробам гоняться! Но ничего не попишешь: ежели не охотиться, подданные совсем уважать перестанут. А белому медведю королевских кровей, наследному принцу Севера без уважения народа никак нельзя! Вот и приходится добряку Норму часами бегать за обнаглевшей добычей, которая почему-то совсем не желает ловиться. Но однажды, во время очередного такого забега, случился курьез. Непокорный котик рванул в запретную зону, и законопослушному косолапому поневоле пришлось последовать за ним. А там… А там обнаружилась странная до жути берлога. Человеческая. Ибо двуногим надоело жить на своей земле. И некий мистер Грин – бизнесмен, застройщик и просто нехороший человек – начал колонизацию Севера.

Кадр из фильма «Норм и несокрушимые»

Конечно, Норму такое вторжение в наследные угодья пришлось не по нраву. Ведь если люди перенесут свои мегаполисы в Арктику, северная природа погибнет. Но как объяснить это двуногим? И тогда самодержец всех земель арктических решает нанести «захватчикам» визит. Он отправляется в Америку – в контору мистера Грина. Норму нужно очаровать «колонизаторов» и отговорить их селиться на его территории. А вместе с ним отправляется и местный спецназ – банда непобедимых леммингов, которые ни в воде не тонут, ни в огне не обугливаются, ни электрического тока не боятся…

Кадр из фильма «Норм и несокрушимые»

Вспоминаю сейчас этот мультфильм и никак не могу найти ответа на элементарный вопрос: а по какой такой причине зритель вдруг должен забыть о всех делах своих насущных, схватить свое чадо под мышку и рысцой помчаться на «Норма и несокрушимых»? По причине того, что сейчас время школьных каникул и культпоход в кино считается обязательным? Соглашусь, причина весомая. Ну, а еще? Чем творение режиссера Тревора Уолла отличается от сотни ему подобных? И ответ прост: а ничем… Ничего особенного «Норм» из себя не представляет. И чтобы придумать внятный повод для посещения кинотеатра надо сильно постараться. Кстати, это не означает, что фильм совершенно уж безнадежен, нет. Он попросту никакой. Ничего эксклюзивного.

Кадр из фильма «Норм и несокрушимые»

При этом нужно отдать фильму должное: он очень старается быть заводным, драйвовым. Танцев множество. Медведи, люди и лемминги устраивают дискотеку строго по расписанию – каждые 15 минут. Драка или погоня каждые минут 10. (Причем в ущерб логике: в начале фильма косолапый царь-батюшка никак не может догнать тюленя; в конце – с легкостью обгоняет несущееся на полной скорости авто.) Плюс преувеличенная жестикуляция, выпученные глаза, никому не нужная суета… В итоге вместо драйва – банальная сутолока, вместо захватывающей истории – набор однообразных танцев и драк…

Кадр из фильма «Норм и несокрушимые»

Ко всему прочему, русской версии фильма не очень повезло с дубляжем. Интересен только Николай Дроздов в роли медведя-дедушки. Что же касается пары Ольга Шелест-Антон Камолов, то они, скорее, недостаток фильма, чем его достоинство. Особенно «отличился» Антон – голос деревянный, без интонаций и… совсем не медвежий: никаких ассоциаций с тем пузатым и неуклюжим хозяином Арктики, которого мы видим на экране, у нас нет. (Хотя, возможно, это ошибки кастинга). Что еще? Очень темная, мрачная картинка, долгие разговоры, малопонятные детям (как объяснить шестилетнему карапузу такую фразу: «Для одобрения Совета нам нужно получить рейтинг в 83.7 % »?). Ну, вот и выходит, что единственное достоинство «Норма и несокрушимых» - это дата его выхода. Все-таки время весенних каникул, как-никак…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 24 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм "Норм и несокрушимые"