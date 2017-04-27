«Никита Кожемяка»: Рецензия Киноафиши

Если долго мучиться

Первый полнометражный анимационный украинский фильм, снятый с использованием 3D технологий «Никита Кожемяка» можно назвать действительно матёрым волком — повидал он немало. Задуманный ещё в далёком 2007 году, — в том самом, в котором «сентябрь горит, убийца плачет», — он успел несколько раз запуститься в производство, заморозиться, закрыться в принципе, а потом буквально воскреснуть из мрака и замогильным голосом вопрошать о новых добавках бюджета. А инвесторы в условиях экономических кризисов 2008 и 2011, а так же политического — в 2014 — усиленно не хотели находиться.

Кадр из фильма «Никита Кожемяка»

Заблудшие в Сети души увильнувших мультипликаторов, чьи сиплые голоса до сих пор можно прощупать на страницах форумов и социальных сетях, из последних сил писали о том, что над проектом работать призывали чуть ли не за еду, чтобы едва-едва сводить концы с концами. А вспомнить, что произошло за последние несладкие десять лет с мировым сообществом, так и вовсе становится понятно, отчего первый 3D-продукт, при всём своём потенциале, получился столь неоднозначным. Вместо холёного, малодушного и залихватского зрелища про мальчика непоседу в народ вышел настоящий зверь. «Никита Кожемяка» — мультфильм с действительно мужским характером, тело которого украшают сценарные и анимационные шрамы, но актуальная идея, завёрнутая в прозрачный «месседж» да бюджет в 4 миллиона евро. И богатырь настолько устал с дороги, что ему неважно, что вы о нём подумаете — главное, что однозначно сходите посмотреть. Хотя бы через щель в заборе.

Кадр из фильма «Никита Кожемяка»

Любознательный и прыткий Никита, который не многим больше отжил на своём веку, чем сам многострадальный мультфильм, грезит одной мечтой — стать таким же великим и известным драконоборцем, как и его отец. Но вот незадача: папенька и своевременно позаботился о безопасности, содрав шкуру с последнего огнедышащего гада, и генами не порадовал. Мальчик родился на удивление щуплым, даже не жилистым, в противовес даже своему великовозрастному брату-тяжеловесу. Но среди круга избранных лиц ходит поверье об огненной звезде, которая может указать путь к некоему цветку, который соединит блуждающий дух и тело погибшего дракона.

Кадр из фильма «Никита Кожемяка»

Никиткина любознательность не знает границ, и, прознав об этом, а после повстречавшись с юным магом, — летучей мышью Эдди (ну, вы же знаете этих славян), — он попадает в Неведалию, скрывающую в своих недрах и кровожадных врагов, и удивительных друзей. К последним, кстати, относятся Рокки (с того же славянского, по мнению авторов, означает «Ракета») и белка Камикадзе, удивительно похожая на карикатурного персонажа из видеоигры на Sega Mega Drive. И вскоре вся дружная ватага станет одержима идеей спасения человечества путём окончательного истребления дракона и некоторым недопониманием.

Кадр из фильма «Никита Кожемяка»

Сразу стоит сказать, что украинское переосмысление сказки о Никите Кожемяке далеко от ставших уже классикой новейшей российской мультипликации Алёши Поповича и Добрыни Никитича. Над последними кропотливо работали компании «Россия» и «Melnitsa Animation», снабдив классический сюжет аллюзиями на действующий век и куда более часто выстреливающими шутками. Но художники из ныне зарубежных «Panama Grand Pix» (и внезапно образовавшаяся в российском прокате «Karandash Studio» — без упоминания первых) вместе с режиссёром Мануком Депояном решили сделать ход конём и сделать нечто совершенно неожиданное. За основу мультфильма была взята детская книжка молодого украинского писателя Антона Сияника, который лично работал над адаптацией сценария к экранизации на протяжение года. И пусть для зрителей постарше, которым даже вот-вот стукнуло ровно столько, чтобы не противиться дневному сну после обеда, идея фильма покажется наивно-натянутой, всё же их младшие товарищи могут для себя подчерпнуть мудрости ложкой, ещё не запачканной в дёгте.

Евгений Антипин

В российском прокате с 27 апреля 2017 года

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