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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Военный

Рейтинг американских фильмов в жанре военный

Храброе сердце
1 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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По соображениям совести
2 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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Малена
3 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
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Список Шиндлера
4 Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография 1993, США
8.2
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Команда А
5 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Спасти рядового Райана
6 Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма 1998, США
8.1
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Патриот
7 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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Чтец
8 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Последний самурай
9 Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма 2003, США
8.0
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Царство небесное
10 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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9
11 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Легенды осени
12 Легенды осени
драма, военный, вестерн 1994, США
7.8
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Не брать живым
13 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Дюнкерк
14 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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1917
15 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.6
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Бесславные ублюдки
16 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Жена смотрителя зоопарка
17 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Боевой конь
18 Боевой конь
военный 2011, США
7.5
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Дорогой Джон
19 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
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Форма воды
20 Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.3
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Австралия
21 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
22 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Повелитель стихий
23 Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный 2010, США
7.0
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Александр
24 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Чужой против хищника
25 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Король Артур
26 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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