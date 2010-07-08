«Повелитель стихий»: Рецензия Киноафиши

Некрологу надлежит быть кратким, поэтому будем краткими. Сегодня мы прощаемся с М. Найтом Шьямаланом, верным сыном кинематографа, на протяжении двух десятилетий служившим ему верой и – временами – правдой. В тяжелую годину кризиса, в час жестоких испытаний он покинул нас, сполна воплотив весь свой талант с конца 90-х по середину 2000-х и в итоге оставшись без того самого таланта, который он столь щедро нес людям. Теперь, когда М. Найт Шьямалан раздал всё нуждающимся, он уже не может нести свет, а потому, за неимением света, вынужден нести прискорбную ахинею.

Прошло, прошло то благодатное время, когда шестое чувство было неуязвимым в таинственном лесу. Ныне же всякое чувство, особенно чувство меры, прекратилось, и лес перестал быть таинственным, и уязвились народы при виде открывшегося срама. Ибо, сказано, нельзя объять необъятное, и сотворить несотворимое, и впихнуть невпихуемое. Ибо нельзя соединить «Маленького принца» с «Золотым ребенком», буддийское же фэнтези составить из восточных единоборств и дешевых цирковых трюков, между которыми по небу летает нечто крайне скверно нарисованное, а персонажи произносят такие стандартные фразы, каких устыдилась бы даже радиопередача «Пионерская зорька», мир ее праху. И когда один герой, сделав геройскую мину на своем героическом лице, говорит другому герою: «Это не лучшая затея. Мы ведь подняли восстание. Попробуй его отговорить», можно смело предположить, что действие разыгрывается в интернате для слабомыслящих граждан, кои с трудом могут вспомнить о факте поднятого ими восстания, или же где-то между Москвой и Петушками, где с перепою уже никто ничего не может вспомнить. Однако не будем предполагать. Лучше заглянем в свое сердце, скорбящее по безвременно, хотя и отнюдь не скоропостижно, ушедшему от нас достойному сыну индийского народа. Молча склоним головы перед великой Шьямалановой печалью, ибо сто лет назад от него ушел Аватар. И из Южного царства ушел, и из Северного, и от бабушки ушел, и от дедушки. Ушел к Джеймсу Кэмерону, к кому же еще, а когда вернулся, выдолбившись из какой-то льдины, – оказался маленьким, хилым и лепечущим: агу! агу! агу! Агу, дорогой товарищ. Пусть Южное царство будет тебе пухом, и Северное тоже. Впрочем, мы обещали быть краткими. Так не станем же растекаться по древу ничем из того, чем можем по нему растечься. Тихо и просто помянем М. Найта Шьямалана, которому девушки из воды рисуют многочисленные знаки: естественно, водяные знаки, а еще лучше – сразу дензнаки. Он, черт возьми, был славным парнем, и нам чертовски будет его не хватать. Да, и, разумеется, самое главное: память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Vlad Dracula