«Двойная петля»: Рецензия Киноафиши

1950 год. Старлей Том Хаднер прибывает на базу ВМС США для прохождения службы. Он только окончил обучение и не успел поучаствовать в сражениях Второй мировой. Здесь ему предстоит подружиться с не менее талантливым афроамериканским пилотом Джесси Брауном, которому пришлось кровью и потом выгрызать себе место в кабине личного самолета. Цвет кожи стал большой проблемой и превратил его в человека второго сорта даже в глазах многих сослуживцев. Скоро их отправят в самую гущу боевых действий на территории Кореи. Им придется преодолеть страх, пережить потерю товарищей, показать лучшие навыки и проявить подлинный героизм.

«Двойная петля» выходит в довольно удачное время. В памяти еще свежи впечатления от прекрасного фильма «Топ Ган: Мэверик», и есть желание увидеть нечто похожее. Роднит фильмы не только авиатематика и ВМФ, но и актер, исполнивший одну из главных ролей, Глен Пауэлл. Место действия и враг здесь более конкретные. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю летчиков, которые оказались одними из первых участников боевых действий в Корее в 1950-1953 годах. Правда, война очень быстро растворяется на фоне. Мы лишь знаем об агрессии Серверной Кореи, ее союзниках в лице Китая и СССР, а также попытке США сдержать разрастающийся коммунизм. Эта информация подается вскользь парочкой фраз в инструкторском кабинете. На первом месте в картине будут личности, рискующие собственными жизнями.

В фильме два главных героя, которые прошли абсолютно разный путь. Том Хаднер хотел служить своей стране, не стал наследовать магазин своего отца и отправился учиться на пилота. Правда, его ждало разочарование, ведь он так и не успел отправиться на фронт и получить медаль. Том одинок, не обременен семьей и только начинает свой путь. Судьба Джесси Брауна была куда более суровой, ведь ему пришлось полагаться только на себя и буквально выгрызать место под солнцем из-за цвета кожи. Весь мир ополчился против него, ведь, чтобы добиться такого же успеха, ему нужно было быть на несколько голов выше конкурентов. А дома еще ждет любящая семья, напоминающая ему о том, что у него нет права на ошибку. Прошлое героев определяет их дальнейший путь. Первый четко следует приказам, полагается на товарищей и выполняет поставленные задачи. Второй безбашенный и безрассудный, не верит никому и готов идти до самого конца, часто даже вопреки здравому смыслу и распоряжению начальства.

Двойная петля

Война в фильме не выглядит проблемой. Это просто очередное событие в череде исторических процессов. В центре сюжета оказываются скорее расизм и дискриминация как намного большее зло. Фильм позволяет прочувствовать пренебрежение и ужас этих взглядов, легко превращающих «не таких» в людей второго сорта. Напарник Том Хаднер как будто нарочно не понимает масштабов проблемы. Для него цвет кожи абсолютно ничего не значит, ведь главное — это желание учиться и слушать, чтобы довести свои действия до полного автоматизма. Он видит в Джесси Брауне друга и относится к нему как к равному, не осознавая привилегии собственного положения в армии. Равное отношение рождает проблемы и непонимание разного положения пилотов в обществе.

По зрелищности картина стремится к «Топ Гану» с поправкой на историческое время. Все же перед нами старые самолеты, которые уступают в маневренности, скорости и оружейном комплекте. Из-за этого происходящее выглядит чуть более камерно и пытается сделать ставку на больший масштаб сражений. Почти все приберегли для второй половины картины. Не менее эффектными получились и простые обучающие полеты с нервными посадками на авианосец. Эпизоды в небе выглядят предельно реалистично. Для фильма удалось отыскать рабочие модели реальных самолетов и вертолетов, включая F4U Corsair и МиГ-15.

Двойная петля

«Двойная петля» смогла найти интересных героев. Нам показывают путь двух очень разных людей, приводя обоих в финальную, трагичную точку очень разными дорогами. Здесь на первый план выходят личные качества, а не цвет кожи и деструктивные взгляды. На поле боя война уравнивает всех. Сосредоточившись на личностях, фильм не забывает и о зрелищности, находя правильный баланс. Создателям удались эффектные и реалистичные полеты, даже без боевых действий. Если после «Топ Гана» вы хотите вновь взмыть в небо, то «Двойная петля» сможет вам в этом помочь.