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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай

Рейтинг китайских фильмов

Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
1 Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.8
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Игра теней
2 Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.7
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Жизнь Пи
3 Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.5
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Отпетые напарники
4 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Кунг-фу Панда 3
5 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Папа-мама Гусь
6 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
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Мои черничные ночи
7 Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
7.3
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Мулан
8 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Превосходство
9 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Побег из космоса
10 Побег из космоса
анимация, комедия, семейный 2022, Китай
7.1
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Восемь сотен
11 Восемь сотен
военный, драма 2020, Китай
7.1
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На гребне волны
12 На гребне волны
боевик 2015, США / Германия / Китай
7.1
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Охотник на монстров
13 Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
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Рок Дог
14 Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.6
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Планета зверей
15 Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика 2018, Китай
6.6
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Код 355
16 Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.5
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Седьмой сын
17 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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Тайна печати дракона
18 Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.4
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Падение Луны
19 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Ассасин. Битва миров
20 Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.2
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
21 Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.8
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Память
22 Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
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Холодный расчет
23 Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.5
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