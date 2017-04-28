«Рок Дог»: Рецензия Киноафиши

Рок жив!

Вслед за «Великой стеной» в свет выходит еще одно американо-китайское детище «Рок Дог» режиссера Эша Браннона. В этот раз Китай полностью взял на себя заботы о финансировании, благодаря чему мультипликационный фильм стал одним из самых дорогостоящих полностью финансированных КНР анимационных произведений. Сюжет основан на книге комиксов китайского художника Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер».

«Я никогда не хотел быть парикмахером. Сердце мое всегда лежало к астрофизике» - сколько раз мы слышим вариации этой фразы от окружающих нас людей? И сколько раз мы сами говорим ее себе, попутно оправдываясь, что мечту схоронили не зря: неприбыльно, непрестижно и вообще глупо.

Кадр из мультфильма «Рок Дог»

Такого мнения придерживался и Кампа, отец мастифа Боуди, который жизнь свою положил на защите глупых, но милых овечек. Как и любой отец, он страстно желал, чтобы его сын продолжил дело… но Боуди, как водится, уродился совершенно непригодным для подобных дел хиппи. Он прекрасно находит подход к ветреному стаду, но совершенно не желает сражаться.

Вот и мучаются оба – отец, у которого сердце кровью обливается при виде непутевого сына, и Боуди, который изо всех сил старается не разочаровать отца, полностью уверенный в собственной бездарности. Сердце-то его лежит к музыке, которая, по мнению Кампы, лишь отвлекает. Проблема отцов и детей, мило и чистосердечно поданная на экране, разрешается также миролюбиво: не дожидаясь, пока взрослеющий юный мастиф на полную развернется в своем подростковом бунтарстве, Кампа отсылает Боуди с миром искать свое счастье.

Кадр из мультфильма «Рок Дог»

В «Рок Доге» огромное количество смыслов для детского произведения с возрастным цензом 6+: здесь и поиск самого себя, смысла в своей жизни, проблемы отцов и детей, свободы и верности своим корням, трудолюбия и упорства, и, наконец, одиночества. Одиноким был Боуди посреди глуповатого стада и рядом с мужественным и суровым отцом; одинок и Ангус – бог, звезда, легенда рока и по совместительству интроверт, социопат и мизантроп. Именно благодаря Ангусу в произведение вплетается и раскрытие творческих проблем: звезда рок-сцены, он не может сложить и пары аккордов, упершись в собственный потолок. У Ангуса хороша техника, но совершенно нет идей, он давно уже забыл, каково это, играть на струнах собственной души; Боуди, напротив, полнится идеями и силами, но совершенно не представляет, как их воплощать.

Кадр из мультфильма «Рок Дог»

Ангус так же несет в себе посыл, что в каждом плохом человеке обязательно можно найти хорошее начало. И что его можно вытащить – если не лаской и потворством, так напором и безудержным оптимизмом, на худой конец, музыкой, которая в мультфильме выступает наиболее эффективным каналом коммуникации между разношерстными представителями мира «Рок Дога». Рок-музыка – лучшее оружие мира, которое не разит наповал, как смертельная лапа мастифа, но дарит гармонию и радость. Она понятна миллионам, объединяет толпы и даже если рок-групп уже есть целая куча - это не причина, чтобы опустить руки и сдаться.

Кадр из мультфильма «Рок Дог»

Понятный каждому человеку смысловой код не выкладывается картами на стол, а подается аккуратно, в иллюстрирующих диалогах и наглядных ситуациях. Он сопровождается и принятой еще с диснеевской мультипликации подложкой: дождь, когда грустно или ничего не получается, яркие и жизнерадостные пейзажи, когда поет душа, вьюга, если нужно собраться и преодолевать трудности. Добавить сюда невероятный музыкальный аккомпанемент Рольфа Кента – и «Рок Дог» способен покорить сердца не только детей, но и взрослых. Яркие персонажи, живые, не картонные, забавные, разные, нетипичные, развивающиеся, придают стандартной завязке новую жизнь, сводя все повествование к простой морали: «Это – твоя жизнь. Проживи ее счастливо».

Ну и тому, что счастливым человека вполне может сделать рок-музыка. Потому что рок жив!

Потапова Галина

Мультфильм в прокате с 4 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Рок Дог»