«Код 355»: Рецензия Киноафиши

С конца 2010-х начала появляться целая плеяда блокбастеров, где традиционно мужские роли занимают женщины. Несмотря на шквал критики, подобное смещение так или иначе идет на пользу Голливуду – зритель привыкает видеть разнообразие на экране, а некоторые проекты даже получаются удачными. Основной проблемой подобных экспериментов является то, что сценаристы (как правило, мужчины) чаще всего просто меняют мужскую команду на женскую, не удосуживаясь как следует поработать над сценарием. Примерно то же самое происходит и с «Кодом 355», где, впрочем, есть потенциально интересные ракурсы, но нет мало-мальски нетривиальных сюжетных ходов.

Код 355

История фильма повторяет шаблон множество других подобных картин: сверхсекретная технология способна привести к концу света, если попадет в чужие руки. Агенту ЦРУ Мейс необходимо объединить силы со своими соперницами/коллегами – членом немецкой разведки Мари, бывшей работницей МИ-6 Хадижей и психологом из Колумбии Грасиелой. От погони в Париже до аукциона в Шанхае – героиням предстоит рискнуть собственной безопасностью, чтобы доказать свой профессионализм и спасти мир.

Название фильма может застать зрителей врасплох, поскольку никакой код в фильме не упоминается. На самом деле, «355» – это кодовое имя первой шпионки, личность которой окутана тайной. «355» стал своеобразным сленгом или даже символом, обозначающим женщин в разведывательных организациях. В какой-то степени фильм Саймона Кинберга можно рассматривать в качестве рефлексии на тему женщин в сугубо мужских профессиях. Героине Джессике Честейн снова и снова нужно доказывать, что она способна справиться с миссией не хуже своего партнера, а Диана Крюгер не может избавиться от предвзятого отношения коллег. На самом деле, персонажи не представляют собой сколько-нибудь сложные характеры. Да, их взаимодействие порой захватывает, а разные темпераменты и семейные положения расширяют границы понятия «женщина-шпион», но сценаристам по какой-то причине не удается выстроить каждую личность по отдельности. Не покидает ощущение, что столь блестящий актерский состав, где между участниками очевидно есть химия, заслуживает более масштабного проекта.

Код 355

«Код 355» можно рассмотреть, как очередное доказательство того, что женщины-главные героини в привычном мужском жанре – это еще не гарант качества и оригинальности. Чтобы пазлы сошлись, а история заиграла новыми красками, необходим захватывающий сюжет, способный удерживать зрительское внимание до самых титров. В конечном итоге, следуя беспроигрышной формуле блокбастеров с перестрелками и тайными операциями, фильм не предлагает ничего, кроме одноразового развлечения.