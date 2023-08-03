«Мег 2: Бездна»: Рецензия Киноафиши

Шесть лет назад ныряльщик Джонас поучаствовал в спасении экипажа батискафа, побывав там, где еще не ступала нога человека. Исследовательское судно обнаружило трещину на дне Тихого океана, открывающую портал в неизведанный мир доисторических существ. Как выяснилось, здесь веками скрывался мегалодон, который по вине ученых вырвался на свободу. Как водится, бесстрашный американец расправился с кровожадной тварью одной левой.

Мег 2: Бездна

Для кино про то, как Джейсон Стэйтем сражается с огромным чудищем, вышедший в далеком 2018 году «Мег: Монстр глубины» оказался поразительно серьезным. Имея на руках концепт уровня «Акульего торнадо» при бюджете «Мира юрского периода», авторы зачем-то акцентировали внимание на шаблонной личной трагедии героя и болтовне безликих второстепенных персонажей, битый час топчущихся на небольшой станции, тогда как обещанный экшен худо-бедно начался во второй половине. Полное отсутствие самоиронии могли бы с лихвой окупить кровавые сцены, без которых съемки фильма об акуле, пожирающей людей, кажется, лишены какого-либо смысла. Да только хоррор с рейтингом PG-13 априори не мог позволить себе разбрасываться откусанными конечностями в разные стороны, так что даже заключительная атака мегалодона на курорт получилась вегетарианской.

Мег 2: Бездна

Впрочем, «Монстр глубины» собрал в мировом прокате полмиллиарда, поэтому в сиквеле, производство которого растянулось на пять лет, никакой работы над ошибками проведено не было. И даже замена режиссера Джона Тертлтауба, эксперта по блокбастерам, на Бена Уитли, мастера малобюджетных психоделических хорроров, ситуацию не изменила. Вступление «Мег-2: Бездна» дарует ложную надежду на залихватский киноаттракцион: древние хищники поочередно жрут друг друга, пока наконец взрослого тираннозавра целиком не проглатывает мегалодон. Но затем, как и в первой части, темп повествования замедляется ради заунывной человеческой драмы. Пережив схватку с монстром, Джонас становится экоактивистом, а все свободное время посвящает заботе о девочке-подростке. Между тем ученые продолжают исследовать тихоокеанское дно, используя суперсовременные мини-подлодки и экзоскелеты. Во время очередного погружения происходит авария, спровоцированная группой наемников, промышляющих незаконной добычей полезных ископаемых. Справиться с негодяями, понятное дело, по силам исключительно Джонасу.

Мег 2: Бездна

Львиную долю не самого скромного хронометража персонажи рыщут под водой — ведь именно этого ждет аудитория от летнего блокбастера про мегалодона. Нетрудно догадаться, что на фоне второго «Аватара» глубоководные съемки в «Мег-2» выглядят смехотворно, тогда как заявленные злодеи (зачем вообще они нужны в кино про гигантских акул — большой вопрос) прописаны еще хуже, чем алчный толстосум в исполнении Рэйна Уилсона из первого фильма. И лишь в последней четверти начинается то, ради чего все, собственно, собрались: события переносятся на райский остров, многочисленные монстры нападают на богатых туристов, а Стэйтем верхом на гидроцикле убивает десяток акул подручными средствами.