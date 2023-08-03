«Мег 2: Бездна»: Рецензия Киноафиши
Ни рыба ни мясо.
Шесть лет назад ныряльщик Джонас поучаствовал в спасении экипажа батискафа, побывав там, где еще не ступала нога человека. Исследовательское судно обнаружило трещину на дне Тихого океана, открывающую портал в неизведанный мир доисторических существ. Как выяснилось, здесь веками скрывался мегалодон, который по вине ученых вырвался на свободу. Как водится, бесстрашный американец расправился с кровожадной тварью одной левой.
Для кино про то, как Джейсон Стэйтем сражается с огромным чудищем, вышедший в далеком 2018 году «Мег: Монстр глубины» оказался поразительно серьезным. Имея на руках концепт уровня «Акульего торнадо» при бюджете «Мира юрского периода», авторы зачем-то акцентировали внимание на шаблонной личной трагедии героя и болтовне безликих второстепенных персонажей, битый час топчущихся на небольшой станции, тогда как обещанный экшен худо-бедно начался во второй половине. Полное отсутствие самоиронии могли бы с лихвой окупить кровавые сцены, без которых съемки фильма об акуле, пожирающей людей, кажется, лишены какого-либо смысла. Да только хоррор с рейтингом PG-13 априори не мог позволить себе разбрасываться откусанными конечностями в разные стороны, так что даже заключительная атака мегалодона на курорт получилась вегетарианской.
Впрочем, «Монстр глубины» собрал в мировом прокате полмиллиарда, поэтому в сиквеле, производство которого растянулось на пять лет, никакой работы над ошибками проведено не было. И даже замена режиссера Джона Тертлтауба, эксперта по блокбастерам, на Бена Уитли, мастера малобюджетных психоделических хорроров, ситуацию не изменила. Вступление «Мег-2: Бездна» дарует ложную надежду на залихватский киноаттракцион: древние хищники поочередно жрут друг друга, пока наконец взрослого тираннозавра целиком не проглатывает мегалодон. Но затем, как и в первой части, темп повествования замедляется ради заунывной человеческой драмы. Пережив схватку с монстром, Джонас становится экоактивистом, а все свободное время посвящает заботе о девочке-подростке. Между тем ученые продолжают исследовать тихоокеанское дно, используя суперсовременные мини-подлодки и экзоскелеты. Во время очередного погружения происходит авария, спровоцированная группой наемников, промышляющих незаконной добычей полезных ископаемых. Справиться с негодяями, понятное дело, по силам исключительно Джонасу.
Львиную долю не самого скромного хронометража персонажи рыщут под водой — ведь именно этого ждет аудитория от летнего блокбастера про мегалодона. Нетрудно догадаться, что на фоне второго «Аватара» глубоководные съемки в «Мег-2» выглядят смехотворно, тогда как заявленные злодеи (зачем вообще они нужны в кино про гигантских акул — большой вопрос) прописаны еще хуже, чем алчный толстосум в исполнении Рэйна Уилсона из первого фильма. И лишь в последней четверти начинается то, ради чего все, собственно, собрались: события переносятся на райский остров, многочисленные монстры нападают на богатых туристов, а Стэйтем верхом на гидроцикле убивает десяток акул подручными средствами.
«Мег-2: Бездна» — запоздалое продолжение беззубого би-муви с монструозным бюджетом, наступающее на те же грабли. Чудищ, конечно же, стало побольше, ввиду чего идентичная концовка на сей раз получилась бодрой. Однако, чтобы ее дождаться, необходимо высидеть полтора часа вопиющей тягомотины.