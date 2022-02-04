Лекарство для Веры, 2022

Обыденную жизнь семьи молодого священника перечеркивает онкологическое заболевание его супруги. По мнению врача, лишь дорогостоящее импортное лекарство дает надежду на спасение матушки Веры. Не имея материальных средств, священник Михаил вынужден совмещать не только богослужение, но и работу в частной компании водителем-дальнобойщиком.

Иерей Михаил выезжает в рейсы с удостоверением священника и сумкой для исполнения треб. Довольно скоро он зарабатывает необходимую сумму денег. Однако его любимая жена Вера впадает в кому, и как бы Михаил ни старался, ему не удается ее спасти. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы… Странным образом меняется жизнь отца Михаила и окружающих его людей.