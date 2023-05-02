«Кунг-фу жеребец»: Рецензия Киноафиши

Знаменитый в прошлом каскадер Лу переживает не лучшие времена. Он больше не получает предложения о съемках и фактически ушел на вынужденную пенсию. Единственный, кто остался с ним рядом, — лошадь, которую он приютил у себя еще жеребенком. Вместе они работают аниматорами при киностудии и развлекают посетителей. Но этого недостаточно, чтобы разобраться со старыми долгами. К нему постоянно заглядывают адвокаты и местные коллекторы, мечтающие забрать животное себе в счет долга. Одна из таких встреч оборачивается потасовкой. Запись драки с бандитами оказывается вирусной в сети и приносит новый виток популярности в жизнь Лу. Мастера замечает старый ученик, давно ставший звездой больших экранов. Он дает своему учителю и лошади шанс вернуться в профессию. Правда, новая работа не помогает разобраться с судебным делом. Единственная надежда решить этот вопрос — дочь Лу, которая уже давно отказывается общаться с отцом.

На Джеки Чана всегда приятно смотреть, пускай часть этих теплых чувств связана с ностальгией по его карьере. В «Кунг-фу жеребце» он возвращается к любимому многим амплуа комедийного актера боевиков, который стал немного упрямым и ворчливым в силу возраста. Последнее оказывается самым важным для его персонажа. Он смотрит на юность через призму собственного возраста и не способен уступить даже собственному ребенку. Из-за этого в их семейных отношениях эмоции хлещут через край. Дочь не думает легко забывать свои обиды и не пытается понять причины его поведения. Отец же не умеет просить помощь и проявлять заботу к близким, особенно если нужно признавать собственные ошибки.

Кунг-фу жеребец

Разбавляет эти семейные разборки конь, который буквально ворует наше внимание. Животное заменяет Лу ребенка и ведет себя соответствующее: постоянно показывает свой нрав и проявляет вредный характер. Оно может спокойно разбудить Лу, чтобы получить заветную еду, испортить фотографию надоедливым туристам, отказываясь позировать, и срывать очередной трюк на съемочной площадке. С Джеки Чаном у них получается отличный комедийный дуэт. Суровый отец пытается быть строгим со своим неожиданным ребенком и вечно ему уступает. Участвует лошадь и в экшен-сценах. Часть трюков, правда, выполнена с помощью графики, но в драках животное самостоятельно размахивает копытами и метко бьет обидчиков хозяина. Сами эпизоды напоминают классические фильмы Джеки Чана с использованием окружающих предметов и множеством неловких ситуаций.

Ближе к финалу история непростых семейных отношений оборачивается осмыслением карьеры самого Джеки Чана. Нам показывают нарезки из культовых картин актера и сцен в титрах с неудачными дублями. Здесь на первый план вновь выходит конь, который и помогает понять, как за последний годы изменился мир. Технологии и графика оказываются не врагом, а помощником. Особенно если в кадре необходимо использовать животных. Забота о близких и становится тем самым ответом, помогающим найти в жизни новые вызовы без постоянного адреналина. Да и синяки с переломами заживают намного дольше, когда телу почти исполнилось 70 лет. Правда, не сказать, что это сильно заметно в кадре. Актер все еще самостоятельно исполняет трюки и боевые сцены, показывая все свое мастерство.

Кунг-фу жеребец

На фильм «Кунг-фу жеребец» практически невозможно ругаться, особенно если вы когда-то фанатели от фильмов с Джеки Чаном. Это история о любви к профессии и карьере большого актера, вынужденного признать свой возраст. С другой стороны, это и отличное семейное кино, в котором многие найдут что-то для себя. Для кого-то это будет появление любимого актера детства и молодости, для других — обаятельный и вредный конь, рождающий массы комичных ситуаций, остальные же смогу увидеть трогательный сюжет об отцовстве и трудностях общения с детьми.