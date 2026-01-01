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Nicholas Colasanto
Nicholas Colasanto Nicholas Colasanto
Kinoafisha Persons Nicholas Colasanto

Nicholas Colasanto

Nicholas Colasanto

Date of Birth
19 January 1924
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
12 February 1985
Occupation
Actor, Director
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Columbo 8.2
Columbo (1971)
Raging Bull 8.2
Raging Bull (1980)
Fat City 7.2
Fat City (1972)

Filmography

Raging Bull 8.2
Raging Bull Raging Bull
Drama 1980, USA
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Fat City 7.3
Fat City Fat City
Drama, Sport 1972, USA
Columbo 8.2
Columbo
Drama, Crime, Detective 1971, USA
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