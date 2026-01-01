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Nicholas Colasanto
Nicholas Colasanto
Kinoafisha
Persons
Nicholas Colasanto
Nicholas Colasanto
Nicholas Colasanto
Date of Birth
19 January 1924
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
12 February 1985
Occupation
Actor, Director
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
8.2
Columbo
(1971)
8.2
Raging Bull
(1980)
Tickets
7.2
Fat City
(1972)
Filmography
8.2
Raging Bull
Raging Bull
Drama
1980, USA
Watch trailer
Tickets
7.3
Fat City
Fat City
Drama, Sport
1972, USA
8.2
Columbo
Drama, Crime, Detective
1971, USA
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