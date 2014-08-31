Hungry Hearts
Hungry Hearts
18+
Country
Italy
Runtime
1 hour 49 minutes
Production year
2014
Online premiere
28 January 2019
World premiere
31 August 2014
Release date
|5 April 2018
|Russia
| ПилотКино
|16+
|7 April 2015
|Belgium
|12 April 2015
|Denmark
|25 February 2015
|France
|15 January 2015
|Italy
|15 April 2015
|Netherlands
|1 April 2015
|Portugal
|5 April 2015
|Turkey
Worldwide Gross
$549,823
Production
Wildside, Rai Cinema, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)
Also known as
Hungry Hearts, Corazones hambrientos, Aç Kalpler, Corações Famintos, Corações Inquietos, Éhes szívek, Złaknieni, Πεινασμένες καρδιές, Голодні серця, Голодные сердца, Ненаситни сърца, ハングリー・ハーツ, 致命的愛