6.6 IMDb Rating: 6.5
3 posters
Kinoafisha Films Hungry Hearts

Hungry Hearts

Hungry Hearts 18+
Hungry Hearts - русский trailer
Hungry Hearts  русский trailer
Country Italy
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2014
Online premiere 28 January 2019
World premiere 31 August 2014
Release date
5 April 2018 Russia ПилотКино 16+
7 April 2015 Belgium
12 April 2015 Denmark
25 February 2015 France
15 January 2015 Italy
15 April 2015 Netherlands
1 April 2015 Portugal
5 April 2015 Turkey
Worldwide Gross $549,823
Production Wildside, Rai Cinema, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)
Also known as
Hungry Hearts, Corazones hambrientos, Aç Kalpler, Corações Famintos, Corações Inquietos, Éhes szívek, Złaknieni, Πεινασμένες καρδιές, Голодні серця, Голодные сердца, Ненаситни сърца, ハングリー・ハーツ, 致命的愛
Director
Saverio Costanzo
Saverio Costanzo
Cast
Adam Driver
Adam Driver
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Roberta Maxwell
Roberta Maxwell
Jake Weber
Jake Weber
Victoria Cartagena
Victoria Cartagena
Hungry Hearts - русский trailer
Hungry Hearts Русский trailer
