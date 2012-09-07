Menu
6.1 IMDb Rating: 5.3
3 posters
Kinoafisha Films Passion

Passion

Passion 18+
Synopsis

The rivalry between the manipulative boss of an advertising agency and her talented protégée escalates from stealing credit to public humiliation to murder.
Passion - trailer
Passion  trailer
Country Great Britain / Germany / Spain / France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2012
Online premiere 11 April 2014
World premiere 7 September 2012
Release date
7 September 2012 Russia Top Film Distribution 18+
15 November 2013 Argentina
13 February 2013 Belgium
7 September 2012 Canada
8 March 2013 Estonia
13 February 2013 France
2 May 2013 Germany
12 August 2013 Great Britain
21 March 2013 Greece
25 April 2013 Hungary
1 December 2013 Ireland
7 September 2012 Kazakhstan
25 April 2013 Netherlands
11 July 2013 Portugal
14 August 2013 South Korea 18
5 April 2013 Turkey 18+
7 September 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $713,616
Production SBS Productions, Integral Film, France 2 Cinéma
Also known as
Passion, Paixão, Pasión, Pasión, un asesinato perfecto, Grēcīgā kaislība, Gyilkos vágyak, Namiętność, Nuodėminga aistra, Öldüren Tutku, Patune kirg, Strast, Thủ Đoạn, Tshouka, Пристрасть, Страст, Страсть, パッション, 激情
Director
Brian De Palma
Brian De Palma
Cast
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Noomi Rapace
Noomi Rapace
Paul Anderson
Paul Anderson
Karoline Herfurth
Karoline Herfurth
Rainer Bock
Rainer Bock
6.1
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Isabelle James What do you want?
Christine Stanford I used to want to be admired.
Isabelle James I admire you.
Christine Stanford Well, now I want to be loved.
Passion - trailer
Passion Trailer
Passion - fragment 4
Passion Fragment 4
