Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2012
World premiere
30 August 2012
Release date
|1 November 2012
|Russia
| Парадиз
|16+
|10 June 2013
|Australia
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|1 November 2012
|Belarus
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|30 August 2012
|Italy
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|1 November 2012
|Kazakhstan
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|6 September 2013
|Spain
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|1 November 2012
|Ukraine
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Worldwide Gross
$620,040
Production
Ministry of Culture of the Russian Federation, Russian Cinema Fund, Salt Studio
Also known as
Izmena, Betrayal, Hűtlenség, İhanet, L'Adultère, Nevera, Nevěra, Trădarea, Traición, Zdrada, Προδοσία, Зрада, Измена, Prodosia