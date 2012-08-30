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Poster of Betrayal
5.8
Betrayal - Trailer
Kinoafisha Films Betrayal
5.8

Betrayal

, 2012
Izmena
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Betrayal
5.8
Betrayal - Trailer
Betrayal  Trailer

Cast

Franziska Petri
Franziska Petri
Woman
Dejan Lilic
Man
Albina Dzhanabaeva
Man's First Wife
Andrei Shchetinin
Woman's First Husband
Artūrs Skrastiņš
Woman's Second Husband
Guna Zariņa
Investigator
Svetlana Mamresheva
Svetlana Mamresheva
Man's Second Wife
Antonina Gerai
Nurse
Alexey Torgunakov
Manager at the motel
Director Kirill Serebrennikov
Writer Natalya Nazarova, Kirill Serebrennikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2012
World premiere 30 August 2012
Release date
1 November 2012 Russia Парадиз 16+
10 June 2013 Australia
1 November 2012 Belarus
30 August 2012 Italy
1 November 2012 Kazakhstan
6 September 2013 Spain
1 November 2012 Ukraine
Worldwide Gross $620,040
Production Ministry of Culture of the Russian Federation, Russian Cinema Fund, Salt Studio
Also known as
Izmena, Betrayal, Hűtlenség, İhanet, L'Adultère, Nevera, Nevěra, Trădarea, Traición, Zdrada, Προδοσία, Зрада, Измена, Prodosia

Film rating

5.8
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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