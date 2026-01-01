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Poster of Rocco and His Brothers
7.8
Kinoafisha Films Rocco and His Brothers
7.8

Rocco and His Brothers

, 1960
Rocco e i suoi fratelli
France, Italy / Drama / 18+
Poster of Rocco and His Brothers
7.8

Synopsis

Having recently been uprooted to Milan, Rocco and his four brothers each look for a new way in life when a prostitute comes between Rocco and his brother Simone.

Cast

Alain Delon
Alain Delon
Rocco Parondi
Renato Salvatori
Simone Parondi
Annie Girardot
Annie Girardot
Nadia
Katina Paxinou
Rosaria Parondi
Alessandra Panaro
Franca - la fidanzata di Ciro
Max Cartier
Ciro Parondi
Corrado Pani
Ivo
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Ginetta Giannelli
Claudia Mori
Claudia Mori
Spiros Focás
Vincenzo Parondi
Rocco Vidolazzi
Luca Parondi
Director Luchino Visconti
Writer Pasquale Festa Campanile, Luchino Visconti, Suso Cecchi D'Amico, Vasco Pratolini
Composer Nino Rota
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 2 hours 57 minutes
Production year 1960
World premiere 6 September 1960
Release date
14 August 1961 Denmark
10 March 1961 France
14 April 1961 Germany
14 September 1961 Great Britain
6 October 1960 Italy
27 December 1960 Japan
28 May 2009 Netherlands
3 May 1965 Romania
26 June 1961 USA
28 May 1962 USSR
Worldwide Gross $22,013
Production Titanus, Les Films Marceau
Also known as
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Film rating

7.8
Rate 13 votes
8.2 IMDb
Listen to the
soundtrack Rocco and His Brothers

Quotes

Ciro Parondi Brothers or not, we're seeds taken from the same sack meant to bear fruit. A seed gone bad must be weeded out. Just like when we cleaned lentils.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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