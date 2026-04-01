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Poster of El río y la muerte
6.8
Kinoafisha Films El río y la muerte
6.8

El río y la muerte

, 1955
El río y la muerte
Mexico / Drama / 18+
Poster of El río y la muerte
6.8

Cast

Columba Domínguez
Mercedes
Miguel Torruco
Felipe Anguiano
Joaquín Cordero
Gerardo Anguiano
Jaime Fernández
Romulo Menchaca
Víctor Alcocer
Polo Menchaca
Silvia Derbez
Elsa
José Elías Moreno
Don Nemesio
Carlos Martínez Baena
Padre Julián
Alfredo Varela
Chinelas
Miguel Manzano
don Anselmo
Director Luis Buñuel
Writer Luis Alcoriza, Luis Buñuel, Miguel Álvarez Acosta
Composer Raúl Lavista
Cast and Crew

Film details

Country Mexico
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1955
World premiere 22 August 1954
Release date
1 April 2026 France
30 June 1955 Mexico
Production Clasa Films Mundiales
Also known as
El río y la muerte, The River and Death, Reka i smrt, A folyó és a halál, De stroom en de dood, Death and the River, Der Fluss und der Tod, Der Fluß und der Tod, Floden och döden, Il fiume e la morte, Le fleuve de la mort, Le rio de la mort, Le rive della morte, O Rio E a Morte, Râul și moartea, Reka a smrt, Rieka a smrt, Rzeka i śmierć, Река и смерть, Реката и смъртта, Річка і смерть, 河と死

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.8 IMDb
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