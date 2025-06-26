Menu
8.4
IMDb Rating: 8.6
2 posters
Kinoafisha Films Seven Samurai

Seven Samurai

Seven Samurai / Shichinin no samurai 18+
Synopsis

A poor village under attack by bandits recruits seven unemployed samurai to help them defend themselves.
Seven Samurai - trailer
Seven Samurai  trailer
Country Japan
Runtime 3 hours 22 minutes
Production year 1954
Online premiere 26 June 2025
World premiere 26 April 1954
Release date
1 January 1956 Australia
15 January 2009 Czechia
29 June 1968 Denmark
29 November 1955 France
12 July 1962 Germany
3 February 1955 Great Britain
3 February 1955 Ireland PG
19 August 1955 Italy
26 April 1954 Japan
26 April 1954 Mexico
26 April 1954 Netherlands
29 March 1968 Portugal
16 April 2004 South Korea 15
20 April 1967 Spain
19 September 1965 Sweden
19 November 1956 USA
Budget 125,000,000 JPY
Worldwide Gross $1,092,319
Production Toho
Also known as
Shichinin no samurai, Seven Samurai, Los siete samuráis, Die sieben Samurai, De syv samuraier, Les sept samouraïs, Los siete samurai, Los siete samurais, Os Sete Samurais, Sedem samurajov, Sedm samurajů, The Magnificent Seven, Семь самураев, 七武士, 7 samuraita, 7 samurajer, 7인의 사무라이, A hét szamuráj, Al-samurai al-sab'a, Bảy Võ Sĩ Đạo, Cei șapte samurai, De sju samurajerna, De zeven samouraï's, Haft samurai, I sette samurai, Les 7 Samouraïs, Los siete samurái, Sedam samuraja, Sedem samurajev, Seitse samuraid, Seitsemän samuraita, Septyni samurajai, Shichi-nin no samurai, Siedmiu samurajów, Sjö Samúræjar, Sju samurajer, Yeddi samuray, Yedi Samuray: Kanlı Pirinç, Yetti samuray, Οι επτά σαμουράι, Жеті самурай, Седам самураја, Седемте самураи, Сім самураїв, 七人の侍, 七俠四義
Director
Akira Kurosawa
Akira Kurosawa
Cast
Takashi Shimura
Takashi Shimura
Esio Inaba
Esio Inaba
Seiji Miyaguchi
Seiji Miyaguchi
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune
Minoru Chiaki
Minoru Chiaki
Cast and Crew
8.4
Film Reviews
fanbunga 16 February 2016, 02:30
Любовная линия в фильме короткая, но занятная. С беготней навстречу и бессловесными диалогами.
И весь фильм кажется необычным. Не от мира сего. В… Read more…
Write review
Film Trailers
Seven Samurai - trailer
Seven Samurai Trailer
Top Trailers on Our Channel
