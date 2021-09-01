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Poster of The Man Who Could Work Miracles
6.9
Kinoafisha Films The Man Who Could Work Miracles
6.9

The Man Who Could Work Miracles

, 1936
The Man Who Could Work Miracles
Great Britain / Fantasy, Comedy / 18+
Poster of The Man Who Could Work Miracles
6.9

Synopsis

An ordinary man suddenly finds that anything he says comes true. Or at least, almost anything!

Cast

Roland Young
Roland Young
George McWhirter Fotheringay
Ralph Richardson
Ralph Richardson
Colonel Winstanley
Edward Chapman
Major Grigsby
Ernest Thesiger
Maydig
Joan Gardner
Ada Price
Sophie Stewart
Maggie Hooper
Robert Cochran
Bill Stoker
Lady Tree
Grigsby's Housekeeper
Lawrence Hanray
Mr. Bamfylde
George Zucco
The Colonel's Butler
Director Lothar Mendes, Alexander Korda
Writer H.G. Wells
Composer Mischa Spoliansky
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1936
World premiere 23 July 1936
Release date
8 February 1937 Great Britain
19 February 1937 USA
Production London Film Productions
Also known as
The Man Who Could Work Miracles, H.G. Wells' The Man Who Could Work Miracles, A csodalátos ember, A csodatévő ember, Człowiek, który czynił cuda, Der Mann, der die Welt verändern wollte, Der Mann, der Wunder wirkte, El hombre que fabricaba milagros, El hombre que podía hacer milagros, L'home que podia fer miracles, L'Homme qui pouvait accomplir des Miracles, L'uomo dei miracoli, Manden, der kunde lave Mirakler, Mannen som gjorde mirakler, Mannen som kunde göra underverk, Mies, joka teki ihmeitä, O Homem Que Fazia Milagres, O Homem Que Podia Fazer Milagres, Человек, который умел творить чудеса

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
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