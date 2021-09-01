Also known as

The Man Who Could Work Miracles, H.G. Wells' The Man Who Could Work Miracles, A csodalátos ember, A csodatévő ember, Człowiek, który czynił cuda, Der Mann, der die Welt verändern wollte, Der Mann, der Wunder wirkte, El hombre que fabricaba milagros, El hombre que podía hacer milagros, L'home que podia fer miracles, L'Homme qui pouvait accomplir des Miracles, L'uomo dei miracoli, Manden, der kunde lave Mirakler, Mannen som gjorde mirakler, Mannen som kunde göra underverk, Mies, joka teki ihmeitä, O Homem Que Fazia Milagres, O Homem Que Podia Fazer Milagres, Человек, который умел творить чудеса

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