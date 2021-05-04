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Ален Делон

Alain Delon
Ален Делон
Ален Делон Alain Delon
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Дата рождения
8 ноября 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Со (О-де-Сен), Франция
Рост
182 см
Биография Алена Делона

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Родители Алена были мелкими буржуа. Отец, Фабьен Делон, владел небольшим кинозалом «Режина». Мать, Эдит, была фармацевтом. В детстве Ален не был примерным учеником: его часто исключали из школ и пансионатов. Измучившиеся родители отдали сына на обучение специальности колбасника. В 17 лет ему захотелось стать летчиком-испытателем, а в 1953 году его забрали на службу. Ален оказался в парашютно-десантных войсках, откуда демобилизовался спустя три года и вернулся в столицу Франции.  

В Париже Делон некоторое время работал официантом в ресторане «Колизей» возле Елисейских полей. Там он познакомился с актрисой Брижитт Обер и переехал в ее квартиру. Вскоре она свела его с режиссером Ивом Аллегре, который предложил Делону роль в своем фильме «Когда вмешивается женщина», ставшем дебютом в судьбе знаменитого актера.

Первый оглушительный успех к Делону пришел после появления на экранах детектива «На ярком солнце», премьера которого прошла 10 марта 1960 года. А в 1984 году в драме «Наша история» Делон блистательно исполнил пьяницу, за образ которого получил премию «Сезар» в номинации «Лучший актер». С тех пор Делон сыграл множество ролей в культовых кинокартинах и сериалах, в 60-е он стал настоящим символом эпохи во Франции и секс-символом среди любительниц кинематографа.

Официально Ален Делон трижды связывал себя узами брака, имеет сына и дочь от двух жен. За полувековую творческую жизнь бывал объектом бессчетного количества слухов и участником секс-скандалов. По словам самого актера, он «много страдал, иногда ошибался, но всегда любил».

Интересные факты о Алене Делоне
  • После развода матери Алена не хватало времени на воспитание сына, и она наняла ему гувернантку. По всей видимости, она не понравилась маленькому Делону, и в порыве гнева он укусил ее;
  • В 13 лет Алена отправили на перевоспитание в иезуитский интернат при монастыре. Он учил библию, стал примерным хористом и увлекся арифметикой. Когда воспитатели выдохнули, Ален и его друг сбежали в порт, надеясь попасть на судно, которое увезет их в Америку. Их, конечно, поймали полицейские, которых Ален с тех пор ненавидит;
  • Впервые оказавшись в Каннах, еще никому неизвестный Ален Делон привлек к себе внимание папарацци. Дело в том, что он выдал себя за двойника голливудского актера Джеймса Дина, с которым и впрямь был очень похож внешне;
  • За 50 лет творческой жизни Делон создал свою империю. Он открыл киностудию, купил роскошные поместья, конюшни, яхты, основал галерею и даже выпускает одеколон под своим именем.
Фильмография Алена Делона
С новым годом, мамы!
С новым годом, мамы!
семейный, комедия 2012, Россия
7.0
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Актеры
Актеры
биография, комедия, драма 2000, Франция
5.0
Один шанс на двоих
Один шанс на двоих
комедия, приключения 1998, Франция / Россия
7.0
Сто и одна ночь
Сто и одна ночь
комедия 1995, Великобритания / Франция
6.0
Новая волна
Новая волна
драма 1990, Франция / Швейцария
6.0
Не будите спящего легавого
Не будите спящего легавого
криминал, триллер 1988, Франция
5.0
Переход
Переход
драма, триллер, мистика 1986, Франция
4.0
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Вышел трейлер отреставрированной версии драмы «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер Картина является одним из самых кассовых фильмов французского проката за всю историю его существования.
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4 мая 2021 15:19
Фото: Чествование Алена Делона на Каннском кинофестивале В 2019 году легендарный французский актёр получил почётную Золотую пальмовую ветвь.
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19 мая 2019 21:05
Ален Делон получит почётную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля В 2019 году почётная награда достанется легендарному французскому актёру.
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17 апреля 2019 18:18
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Готовится уйти из жизни: Ален Делон сделал заявление Осенью этого года знаменитости исполнится 87 лет.
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18 марта 2022 14:00
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