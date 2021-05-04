Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Родители Алена были мелкими буржуа. Отец, Фабьен Делон, владел небольшим кинозалом «Режина». Мать, Эдит, была фармацевтом. В детстве Ален не был примерным учеником: его часто исключали из школ и пансионатов. Измучившиеся родители отдали сына на обучение специальности колбасника. В 17 лет ему захотелось стать летчиком-испытателем, а в 1953 году его забрали на службу. Ален оказался в парашютно-десантных войсках, откуда демобилизовался спустя три года и вернулся в столицу Франции.

В Париже Делон некоторое время работал официантом в ресторане «Колизей» возле Елисейских полей. Там он познакомился с актрисой Брижитт Обер и переехал в ее квартиру. Вскоре она свела его с режиссером Ивом Аллегре, который предложил Делону роль в своем фильме «Когда вмешивается женщина», ставшем дебютом в судьбе знаменитого актера.

Первый оглушительный успех к Делону пришел после появления на экранах детектива «На ярком солнце», премьера которого прошла 10 марта 1960 года. А в 1984 году в драме «Наша история» Делон блистательно исполнил пьяницу, за образ которого получил премию «Сезар» в номинации «Лучший актер». С тех пор Делон сыграл множество ролей в культовых кинокартинах и сериалах, в 60-е он стал настоящим символом эпохи во Франции и секс-символом среди любительниц кинематографа.

Официально Ален Делон трижды связывал себя узами брака, имеет сына и дочь от двух жен. За полувековую творческую жизнь бывал объектом бессчетного количества слухов и участником секс-скандалов. По словам самого актера, он «много страдал, иногда ошибался, но всегда любил».