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Русская симфония

Russian Symphony 18+
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О фильме

- третья картина Константина Лопушанского завершает трилогию об Апокалипсисе (предыдущие фильмы - "Письма мертвого человека" и "Посетитель музея"). В отличие от прежних лент это уже не трагедия, а комедийная фантасмагория. Ибо перед нами не Конец Света, а всего лишь развал советской империи.

Если говорить о русской идее, то только в поэтической форме и в контексте времени, — считает автор. Горький иронический взгляд на разваливающуюся Великую империю, рефлексия русской интеллигенции, исторический калейдоскоп с выбитым стеклышком, из которого сыплются яркие осколки-события некогда стройного упорядоченного узора-жизни…

Герой картины - русский интеллигент - в страшные дни испытаний решает спасти детей. Но в мире сновидческой реальности, сотканной из бесконечных подмен, ускользающих мотивов поведения, необъяснимых поступков невозможно найти выход.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 января 1994
Дата выхода
1 января 1994 Россия 18+
3 апреля 1994 Казахстан
3 апреля 1994 Украина
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Russkaya simfoniya, Russian Symphony, Apokaliptyczne sny - rosyjska symfonia, Hassut sinfoniat II, Russische Symphonie, Sinfonía rusa, Une symphonie russe, Русская симфония
Режиссер
Константин Лопушанский
В ролях
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
Александр Ильин
Александр Ильин
Кира Крейлис-Петрова
Валентина Ковель
Михаил Храбров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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