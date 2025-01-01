Если говорить о русской идее, то только в поэтической форме и в контексте времени, — считает автор. Горький иронический взгляд на разваливающуюся Великую империю, рефлексия русской интеллигенции, исторический калейдоскоп с выбитым стеклышком, из которого сыплются яркие осколки-события некогда стройного упорядоченного узора-жизни…

Герой картины - русский интеллигент - в страшные дни испытаний решает спасти детей. Но в мире сновидческой реальности, сотканной из бесконечных подмен, ускользающих мотивов поведения, необъяснимых поступков невозможно найти выход.