- третья картина Константина Лопушанского завершает трилогию об Апокалипсисе (предыдущие фильмы - "Письма мертвого человека" и "Посетитель музея"). В отличие от прежних лент это уже не трагедия, а комедийная фантасмагория. Ибо перед нами не Конец Света, а всего лишь развал советской империи.
Если говорить о русской идее, то только в поэтической форме и в контексте времени, — считает автор. Горький иронический взгляд на разваливающуюся Великую империю, рефлексия русской интеллигенции, исторический калейдоскоп с выбитым стеклышком, из которого сыплются яркие осколки-события некогда стройного упорядоченного узора-жизни…
Герой картины - русский интеллигент - в страшные дни испытаний решает спасти детей. Но в мире сновидческой реальности, сотканной из бесконечных подмен, ускользающих мотивов поведения, необъяснимых поступков невозможно найти выход.
|1 января 1994
|Россия
|18+
|3 апреля 1994
|Казахстан
|3 апреля 1994
|Украина