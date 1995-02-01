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Постер фильма Приманка
6.7
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6.7

Приманка

, 1995
L'appât
Франция / драма, криминал / 18+
Постер фильма Приманка
6.7

О фильме

Красивая, очаровательная девушка, ее молодой человек и его друг, насмотревшиеся американских боевиков совершают страшные, зверские убийства с целью ограбления. Она выступает в роли «приманки», наводчицы, знакомясь с состоятельными мужчинами и оставляя дверь открытой, когда те приглашают ее в гости.

В ролях

Мари Жиллен
Мари Жиллен
Nathalie
Оливье Ситрюк
Eric
Ришар Берри
Ришар Берри
Alain
Филипп Дюкло
Antoine
Мари Равель
Karine
Бруно Питцулу
Bruno
Клотильда Куро
Клотильда Куро
Patricia
Жан-Луи Ришар
Жан-Луи Ришар
Le patron du restaurant
Кристоф Одан
Laurent
Жан-Поль Комар
Michel
Режиссер Бертран Тавернье
Сценарист Morgan Sportès, Коло Тавернье, Бертран Тавернье
Композитор Филипп Хайм
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 февраля 1995
Дата выхода
28 августа 1995 Испания
14 марта 1995 США
8 марта 1995 Франция
14 сентября 1995 Чехия 15+
Бюджет €5 350 000
Производство Hachette Première, Little Bear, France 2 Cinéma
Другие названия
L'appât, The Bait, Lokkeduen, A csalétek, A Isca, Der Lockvogel, Fresh Bait, L'esca, La carnada, La carnaza, Lockbetet, Mamac, Peibutuslind, Przynęta, Syötti, To doloma, Tuzak, Примамката, Приманка, ひとりぼっちの狩人たち, 新鮮誘惑, 新鲜的诱惑, 新鲜诱惑, 毒胭脂, 诱饵

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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