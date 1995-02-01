Красивая, очаровательная девушка, ее молодой человек и его друг, насмотревшиеся американских боевиков совершают страшные, зверские убийства с целью ограбления. Она выступает в роли «приманки», наводчицы, знакомясь с состоятельными мужчинами и оставляя дверь открытой, когда те приглашают ее в гости.
ПроизводствоHachette Première, Little Bear, France 2 Cinéma
Другие названия
L'appât, The Bait, Lokkeduen, A csalétek, A Isca, Der Lockvogel, Fresh Bait, L'esca, La carnada, La carnaza, Lockbetet, Mamac, Peibutuslind, Przynęta, Syötti, To doloma, Tuzak, Примамката, Приманка, ひとりぼっちの狩人たち, 新鮮誘惑, 新鲜的诱惑, 新鲜诱惑, 毒胭脂, 诱饵
Рейтинг фильма
6.7
Оцените13 голосов
6.7IMDb
Обновлено 25 декабря 2023
Кадры из фильма
Цитаты
NathalieДа, хороший пёсик, иди помогай своему хозяину.
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