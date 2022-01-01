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Скоро в прокате "Петр I: Последний царь и первый император"
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Вдова Монтьель
Viuda de Montiel, La
Вдова Монтьель, 1979
1979 / Мексика / Колумбия / Венесуэла / Куба
6.2
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
драма
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О фильме
По мотивам одноименной повести Габриэля Маркеса. Картина осуждает тиранию и диктатуру, поэтому долгое время была запрещена к показу.
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6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1979
Режиссер
Мигель Литтин
В ролях
Нельсон Виллагра
Кэйти Джурадо
Джеральдин Чаплин
Все актеры и съемочная группа
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