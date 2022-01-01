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James Fox
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Джеймс Фокс
James Fox
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Дата рождения
19 мая 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Джеймс Фокс
Родился 19 мая, 1939 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймс Фокс
Двойник
драма, триллер
2013, Великобритания
6.0
МЫ. Верим в любовь
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
7.0
Дитя
драма
2010, Великобритания
6.0
Мистер Одиночество
комедия, драма
2007, Великобритания / Франция / Ирландия / США
6.0
Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
7.0
Принц и я
комедия
2004, США / Чехия
5.0
На вилле
мелодрама, драма
2000, США / Великобритания
6.0
Золотая чаша
драма, мелодрама
2000, США / Франция / Великобритания
6.0
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