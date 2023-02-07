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Poster of Duel
7.6
Kinoafisha Films Duel
7.6

Duel

, 1971
Duel
USA / Detective, Action / 18+
Poster of Duel
7.6

Synopsis

A business commuter is pursued and terrorized by the malevolent driver of a massive tractor-trailer.

Cast

Dennis Weaver
David Mann
Jacqueline Scott
Mrs. Mann
Eddie Firestone
Cafe Owner
Lou Frizzell
Bus Driver
Eugene Dynarski
Man in Cafe
Lucille Benson
Lady at Snakerama
Tim Herbert
Gas Station Attendant
Charles Seel
Old Man
Shirley O'Hara
Waitress
Alexander Lockwood
Old Man in Car
Director Steven Spielberg
Writer Richard Matheson
Composer Billy Goldenberg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1971
Online premiere 1 July 2022
World premiere 10 November 1971
Release date
10 November 1971 Russia 16+
6 April 1973 Australia
29 June 1973 Belgium
13 November 1971 Brazil
13 November 1971 Canada
27 April 1973 Denmark
6 April 1973 Finland
21 March 1973 France
7 August 1973 Germany
1 October 1972 Great Britain
18 October 1974 Iceland
31 August 1973 Italy
13 January 1973 Japan
10 November 1971 Kazakhstan
15 October 1974 Mexico
5 April 1973 Netherlands
24 January 1984 Norway
25 August 1975 Poland
3 May 1973 Portugal
11 November 1973 Spain
21 March 1973 Sweden
25 December 1971 Turkey
22 April 1983 USA
10 November 1971 Ukraine
24 April 1975 Uruguay
1 February 1974 Yugoslavia
MPAA PG
Budget $450,000
Worldwide Gross $2,544
Production Universal Television
Also known as
Duel, Dvoboj, Duel of Death, Duell, Duellen, Reto a muerte, Дуэль, Belâ, Duel pe autostradă, Duelo, Einvígið, El diablo sobre ruedas, Encurralado, Fasans kilometrar, I monomahia, Kauhun kilometrit, Monomahia, Párbaj, Pojedynek na szosie, Reto a la muerte, Terror bak rattet, Um Assassino Pelas Costas, Η μονομαχία, Дуел, Дуель, 决斗, 激突!, 疯狂的决斗, 疯狂的追逐, 追杀, 飞车大决斗, 飞车杀机, 飞轮喋血, ไอ้จอว์สบก 18 ล้อ, Duel pe autostrada, 듀얼, El duelo, 결투, 대추적, 대결

Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Updated 7 February 2023

Quotes

David Mann You can't beat me on the grade. You can't beat me on the grade!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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