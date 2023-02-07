|10 November 1971
|Russia
|16+
|6 April 1973
|Australia
|29 June 1973
|Belgium
|13 November 1971
|Brazil
|13 November 1971
|Canada
|27 April 1973
|Denmark
|6 April 1973
|Finland
|21 March 1973
|France
|7 August 1973
|Germany
|1 October 1972
|Great Britain
|18 October 1974
|Iceland
|31 August 1973
|Italy
|13 January 1973
|Japan
|10 November 1971
|Kazakhstan
|15 October 1974
|Mexico
|5 April 1973
|Netherlands
|24 January 1984
|Norway
|25 August 1975
|Poland
|3 May 1973
|Portugal
|11 November 1973
|Spain
|21 March 1973
|Sweden
|25 December 1971
|Turkey
|22 April 1983
|USA
|10 November 1971
|Ukraine
|24 April 1975
|Uruguay
|1 February 1974
|Yugoslavia